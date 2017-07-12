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Отраслевые новости: Энергетика

Идет реконструкция ключевых центров питания в Комсомольске

Идет реконструкция ключевых центров питания в Комсомольске

14 июля 2017, 16:55
Рубрика: Энергетика
Метки: ДРСК, ПОДСТАНЦИЯ

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В Комсомольске-на-амуре филиал Дальневосточной распределительной сетевой компании «Хабаровские электрические сети» (входит в состав ПАО «РусГидро») продолжает масштабную реконструкцию сразу двух подстанций и соединяющей их кабельной линии 35 кВ. Ее итогом станет существенное расширение мощностей обновленных центров питания для подключения к сетям ДРСК новых потребителей и повышения надежности электроснабжения Центрального района города численностью более 36 тысяч человек.

Реконструкция ПС 110/6 кВ «Береговая» и ПС 35/6 кВ «Городская» началась в 2016 году и продлится до конца 2018 года. За этот период на подстанциях будет не только полностью заменено устаревшее энергооборудование, но и проложена между ними кабельная линия 35 кВ длиной более трех  километров.

- Работы по прокладке кабельной линии уже начаты: в районе улицы Дзержинского – проспекта Интернациональный производится разработка грунта и установка кабельных лотков. Отмечу, что с начала июня пройдена треть трассы – 1280 метров. А чтобы минимизировать неудобство горожан и избежать длительного изменения схемы движения в местах пересечения центральных дорог, будет задействована спецтехника для горизонтально-направленного бурения, позволяющая работать с грунтом без нарушения дорожного полотна, - комментирует Николай Булах, директор Северных электрических сетей ХЭС.

Все мероприятия по прокладке кабеля энергетиками планируется завершить в начале осени.

Кроме этого, продолжаются работы и на самих подстанциях. Так, на ПС 110/6 кВ «Береговая» специалисты заняты монтажом новейшего электротехнического оборудования, пуско-наладкой высоковольтного оборудования, а также установкой кабельно-проводниковой продукции, что в ближайшем будущем позволит подключить силовой трансформатор мощностью 25 МВА.

В целом, на реконструкцию ПС 110/6 кВ «Береговая» и ПС 35/6 кВ «Городская» с кабельной линией 35 кВ будет затрачено порядка 500 миллионов рублей.

Компания: АО "ДРСК"

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