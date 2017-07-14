"Карелэнерго" в первом полугодии рассмотрело более тысячи заявок на техприсоединение к электросетям

Социально значимый проект по технологическому присоединению филиал успешно выполнил в апреле этого года в поселке Чупа Лоухского района. В рамках договора между местной администрацией и МРСК Северо-Запада специалисты Лоухского РЭС производственного отделения «Северные электрические сети» установили светофор на пешеходном переходе возле Чупинской средней школы. Собственными силами энергетики заменили опору воздушной линии электропередачи ВЛ 10 кВ и установили трансформаторную подстанцию напряжением 10/0,23 кВ.



Значительный объем работ персонал «Карелэнерго» выполнил в рамках инвестиционных проектов по технологическому присоединению к электрическим сетям нового строительного гипермаркета в Петрозаводске. С этой целью вдоль Лесного проспекта построены две кабельные линии от подстанции «Радиозавод» до точки подключения общей протяженностью два километра. В рамках проекта специалисты провели техническое перевооружение подстанции: установили две дополнительные линейные ячейки отечественного производства в комплектном распределительном устройстве (КРУ) напряжением 10 кВ c вакуумными выключателями и комплектом защит, комплексом учета, системой телемеханики и связи. Реализацию проекта по техприсоединению крупного торгового объекта «Карелэнерго» полностью завершило в мае 2017 года.



Всего за первое полугодие потребители электроэнергии подали более тысячи заявок на технологическое присоединение к электросетям «Карелэнерго». Как отметили в подразделении обслуживания клиентов филиала, по-прежнему основная доля потребителей обращается за услугой очно. Однако в настоящее время подать заявление можно, не выходя из дома.



"Дистанционно отправить заявку на оказание услуг можно несколькими способами, – рассказывает Елена Татинбетова, начальник отдела взаимодействия с клиентами филиала МРСК Северо-Запада «Карелэнерго». – Во-первых, функция доступна на Портале электросетевых услуг «Россети» – это единый центр информации, где каждый потребитель самостоятельно может пройти процедуру подачи заявки для подключения к электрическим сетям. Информация представлена в понятной для граждан форме. Там же есть функция «калькулятор», с помощью которой можно сделать предварительный расчет стоимости техприсоединения.



Во-вторых, обратиться можно через официальный сайт ПАО «МРСК Северо-Запада». В разделе «Технологическое присоединение» размещены все необходимые документы, сведения о загрузке центров электропитания и другая полезная информация. Есть возможность рассчитать стоимость технологического присоединения и отправить заявку в электронном виде.



В-третьих, подать заявку на техприсоединение можно по телефону «горячей линии» МРСК Северо-Запада 8-800-333-02-52 (с 8:00 до 17:00 в рабочие дни). Звонок бесплатный, в том числе и с мобильных телефонов".



Воспользоваться услугой подачи заявки в режиме онлайн и по телефону может любой потребитель электроэнергии (как физическое, так и юридическое лицо), мощность энергопринимающих устройств которого составляет до 150 кВт. Это особенно удобно для тех, у кого нет возможности посетить центр обслуживания потребителей очно.