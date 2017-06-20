Комитет Государственной Думы по энергетике провел "круглый стол" а тему "Ядерные энерготехнологии нового поколения: законодательный аспект"

На «круглом столе» были представлены итоги работы Государственной корпорации «Росатом» в данном направлении, рассмотрены вопросы законодательного обеспечения развития атомной отрасли, в том числе итоги реализации Федеральной целевой программы «Ядерные энерготехнологии нового поколения на период 2010-2015 годов и на перспективу до 2020 года». В мероприятии приняли участие депутаты, представители федеральных и региональных органов власти, госкорпорации «Росатом», отраслевого научного сообщества.



Открывая заседание, председатель комитета по энергетике Павел Завальный заявил, что «нормативное обеспечение стабильного развития атомного энергопромышленного комплекса в интересах российской экономики и безопасного использования атомной энергии, сохранение геополитических позиций России и закрепление лидирующих позиций на мировом рынке ядерных технологий относятся к числу приоритетов Комитета по энергетике».



Член комитета по энергетике Геннадий Скляр добавил, что развитие ядерных технологий может и должно стать главным направлением, если Россия хочет дать ответ на внешние угрозы и вызовы. «Это завтрашний день нашей экономики. Атомная отрасль даёт импульс важнейшим отраслям России», — пояснил он.



О развитии российской атомной отрасли и задачах, стоящих перед ней, рассказал заместитель генерального директора, руководитель блока по управлению инновациями ГК «Росатом» Вячеслав Першуков. Сегодня мире работают 450 энергоблоков, что составляет 5% установленной мощности при 11% выработки электроэнергии. К ядерному сообществу присоединяются все новые страны.



Важнейший аргумент развития атомной энергетики – энергетическая безопасность и энергетическая независимость. Атомная энергетика позволяет, соблюдая низкоуглегородный баланс, гарантировать получение источника большой мощности и долгосрочной поставки электроэнергии по предсказуемым ценам практически для любой страны.



«Если всерьёз рассматривать цели, заданные Парижским соглашением о климате, то развитие атомной энергетики является неизбежным. Солнечная, ветровая и атомная энергетика — это составные и взаимодополняющие части по-настоящему «зелёного» энергобаланса и основа безуглеродной энергетики будущего», — отметил Вячеслав Першуков.



Россия занимает лидирующее положение на мировом рынке ядерных технологий: первое место в мире по количеству одновременно сооружаемых АЭС за рубежом, второе место в мире по запасам урана и пятое место в мире по объему его добычи, четвертое место в мире по генерации атомной электроэнергии, обеспечивает 40% мирового рынка услуг по обогащению урана и 17% рынка ядерного топлива.



Россия входит в первую пятерку стран-производителей ядерной энергии. Доля ядерной энергетики в выработке электроэнергии в нашей страны составляет почти 19%.



Проектом энергетической стратегии России до 2035 года предполагается разработка безопасных модульных реакторов малой и средней мощности на тепловых и быстрых нейтронах, в том числе с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии и с использованием в системах централизованного теплоснабжения.



Основным барьером на пути развития современной ядерной энергетики является вопрос конкурентоспособности, стоимости электроэнергии, который упирается в проблему безопасности. Наращивание дополнительных систем безопасности и многократное резервирование систем приводит к существенному удорожанию АЭС. Кардинальным решением проблемы является перевод ядерной энергетики на использование реакторных технологий, основанных на принципах естественной безопасности. К таким технологиям относятся разрабатываемые реакторы на быстрых нейтронах (БР).



Госкорпорация «Росатом» реализует в России программу перевода ядерной энергетики на двухкомпонентную основу на базе тепловых и быстрых реакторов.



В октябре 2016 года в промышленную эксплуатацию введен инновационный энергоблок № 4 на Белоярской АЭС с реактором на быстрых нейтронах БН-800. Этот энергоблок стал научным полигоном по отработке «быстрых» реакторных технологий и новых типов топлива. Это единственный в мире блок АЭС с реактором такого типа и мощности Введенный в эксплуатацию энергоблок № 1 Нововоронежской АЭС-2 является первым в мире реактором поколения «3+» и учитывает все «постфукусимские» требования к безопасности.



Создание инновационных решений и разработка новых технологий, как правило, опережает существующие нормы и правила, в связи с чем требуется постоянное совершенствование законодательства в области использования атомной энергии.



Директор Института проблем безопасного развития атомной энергетики РАН Леонид Большов выделил следующие направления совершенствования нормативной базы атомной энергетики: « устранение излишней зарегулированности, когда пределы и правила безопасной эксплуатации обосновываются в проекте, исключаются из проектных основ невероятные события, а также приведение их в соответствие современным международным требованиям».



Комитет Государственной Думы по энергетике считает целесообразным поддержать подход развития двухкомпонентной ядерной энергетики на базе реакторов на быстрых нейтронах и тепловых нейтронах, создание Международного центра исследований на базе многоцелевого исследовательского реактора на быстрых нейтронах МБИР.



Комитет намерен продолжить работу по совершенствованию законодательства, в том числе в части внесения изменений: в Кодекс Российской Федерации об административных нарушениях, Федеральный закон «О Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», в Федеральный закон «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации».



Эти и другие положения войдут в проект рекомендаций, которые будут приняты Комитетом по итогам круглого стола с учетом предложений всех заинтересованных сторон.