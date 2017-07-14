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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

МРСК Центра и Приволжья отремонтировала 1,9 тыс. км распределительных сетей в Кировской области

МРСК Центра и Приволжья отремонтировала 1,9 тыс. км распределительных сетей в Кировской области

14 июля 2017, 14:29
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КИРОВЭНЕРГО, ЛЭП

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В филиале ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Кировэнерго» подвели итоги реализации ремонтной программы за 6 месяцев 2017 года. За полугодие энергетики отремонтировали 15 подстанций 110 и 35 кВ и 2018 км воздушных линий электропередачи (ВЛ) всех классов напряжения.

Большая часть отремонтированных ЛЭП - 1 912 км – это распределительные сети 0,4-10 кВ, еще 106 км – воздушные линии высокого класса напряжения.

Также энергетики осуществили комплексный капитальный ремонт 15 подстанций (ПС), в том числе 7 ПС 110 кВ: «Луза», «Опарино», «Перекоп», «Даровское», «Опытное Поле», «РМЗ», «Слудка».  Повышение надежности этих центров питания позволит обеспечивать качественное электроснабжения крупных населенных пунктов и муниципальных районов. Кроме того, было отремонтировано  474  трансформаторных пункта 10/0,4 кВ.

Для предотвращения отключений воздушных линий электропередачи из-за перекрытия их порослью произведена расчистка трасс ВЛ на площади более 1 086 га.

Всего в 2017 году филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Кировэнерго»  планирует отремонтировать 5 140 км линий электропередачи всех классов напряжения и 33 подстанции 35-110 кВ. На мероприятия по повышению надежности сетевой инфраструктуры в рамках ремонтной компании будет направлено 312,05 млн руб.

«Ремонтная программа, включающая в себя целый комплекс мероприятий, реализуется поэтапно, в течение всего года. Своевременное и полное выполнение специалистами «Кировэнерго»  мероприятий ремонтной программы является залогом надежного функционирования электросетевого комплекса, бесперебойного электроснабжения потребителей Кировской области», - пояснил и.о. первого заместителя директора – главного инженера «Кировэнерго» Андрей Пушкарев.

Компания: ПАО "МРСК Центра и Приволжья"

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