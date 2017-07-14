Минпромторг России создает информационную и финансовую инфраструктуру для диверсификации ОПК

В рамках выставки «ИННОПРОМ-2017» состоялась пленарная сессия «Изменения структуры производства ОПК: государственные приоритеты и перспективные рынки». В обсуждении темы диверсификации оборонно-промышленного комплекса принял участие заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Василий Осьмаков.



В связи с предстоящим снижением объемов гособоронзаказа диверсификация ОПК становится одним из приоритетных направлений промышленной политики. Государством поставлена задача довести долю продукции гражданского и двойного назначения в общем объеме производства оборонных предприятий до 50% к 2030 году.



В дискуссии на тему адаптации российского ОПК к новым условиям приняли участие представители Минпромторга России, Госкорпорации Ростех, Агентства по технологическому развитию, Внешэкономбанка, Объединенной ракетно-космической корпорации, НПО «Конверсия», ТПП РФ, Московской школы управления «Сколково», Министерства промышленности Республики Беларусь.



Замглавы Минпромторга России отметил, что пик модернизации оборонных предприятий скоро останется позади. Только за последние пять лет организации ОПК закупили более 80 тысяч единиц нового оборудования, нарастив необходимые мощности для производства высокотехнологичной продукции. Кроме того, в последние годы успешно идет процесс омоложения кадрового состава. Однако вслед за снятием технологических и кадровых барьеров должны последовать и другие изменения, в первую очередь лежащие в ментальной



"Для решения задач по диверсификации, предприятия ОПК, привыкшие работать с одним заказчиком в рамках гособоронзаказа, должны обладать рыночным менталитетом. Недостаточно просто закупить условный суперсовременный станок. При выпуске новой продукции необходимо ориентироваться в первую очередь на рынок и учиться работать с гражданскими заказчиками", – подчеркнул Василий Осьмаков.



С целью снятия информационных барьеров, Минпромторг России создает отдельные электронные сервисы на базе ГИС «Промышленность». Так, в настоящее время осуществляется сбор заявок от организаций ОПК по проектам, связанным с диверсификацией. Кроме того, формируются каталоги высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения, производимой оборонными предприятиями. На данный момент в ГИСП внесено уже более 3 тысяч позиций. В ходе выставки «ИННОПРОМ-2017» были представлены отдельные каталоги по радиоэлектронному оборудованию и медицинским изделиям.



Помимо информационной инфраструктуры, создается сеть из институтов развития и партнерских организаций, которые будут играть ключевую роль в финансировании проектов диверсификации ОПК. В их числе Внешэкономбанк, Российский экспортный центр и Фонд развития промышленности, в рамках которого на прошлой неделе была утверждена новая спецпрограмма для оборонных



"Наша принципиальная позиция заключается в том, что все проекты по программам диверсификации ОПК должны поддерживаться не на прямых субсидиях, а на возвратных основаниях. Спецпрограмма Фонда развития промышленности максимально облегчает доступ предприятий к заемным средствам, предлагая их с уникальной для нашего рынка ставкой в 1% годовых в первые три года действия займа и 5% в последующие два года", – рассказал Василий Осьмаков.