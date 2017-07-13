Мытищинские электросети за год работы в составе "Мособлэнерго" сократили время восстановления электроснабжения на 40 минут

Мытищинская электросеть, вошедшая в состав «Мособлэнерго» в 2016 году, сократила время восстановления электроснабжения при технологических нарушениях сразу на 40 минут. Для энергетиков это рекордное достижение по одному из важнейших производственных показателей.



В 2015 году специалисты электросети на восстановительные работы затрачивали в среднем 146 минут, по итогам 2016 года этот показатель составил 106 минут. Это значит, что электричество в дома жителей Мытищ стало возвращаться значительно быстрее.



Во многом прогресс стал возможен благодаря введенной на предприятии единой технической политике «Мособлэнерго», закупке спецтехники для работы филиала, более 11 тысяч единиц защитных средств и спецодежды, установке новейших программных продуктов «Модус», «ДПлан2», DraftSight, QGIS.



«С вхождением в «Мособлэнерго» Мытищинская электросеть получила ряд очевидных преимуществ, улучшила основные производственные показатели, что благоприятно сложилось на качестве работы энергетиков. Я думаю, жители Мытищ уже успели заметить, что в городе снизилось количество отключений электроэнергии. Всего за год работы в составе «Мособлэнерго» предприятию удалось снизить повреждаемость в сетях сразу на 28%. Это серьезное достижение, которого удалось добиться всего за один год», - отметил министр имущественных отношений Московской области Андрей Аверкиев.



Еще одним плюсом для жителей Мытищ стало открытие в городе центра обслуживания клиентов «Мособлэнерго». Новый центр заработал на базе филиала компании в начале 2016 года. Оформить документы на подключение к электросетям стало проще и удобнее, это подтверждает и статистика принятых заявок на технологическое присоединение – их количество увеличилось более чем на 15%.



Мытищинская электросеть вошла в состав АО «Мособлэнерго» в 2016 году в рамках реализации Дорожной карты по консолидации электросетевых активов Московской области.