Около 2 МВт мощности подключил к сетям в июне "Ингушэнерго"

МОЭСК присоединяет
14 июля 2017, 17:32
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ИНГУШЭНЕРГО, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ
Специалисты филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа» - «Ингушэнерго» (входит в группу компаний «Россети») в июне текущего года исполнили обязательства по 79 договорам на технологическое присоединение к электросетям, предоставив новым потребителям 1,95 МВт мощности.
Самым крупным объектом, подключенным к сетям филиала, стала школа на 704 ученических места в Насыр-Кортском округе Назрани. Трехэтажное общеобразовательное учреждение возведено в рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия на 2010-2016 годы». Открытие школы состоялось 26 мая при участии заместителя председателя правительства России Ольги Голодец, министра РФ по делам Северного Кавказа Льва Кузнецова и главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова. Общая присоединенная мощность объекта составила 0,4 МВт.
Во втором полугодии энергокомпания намеревается подключить к электросетям более трехсот объектов, большинство из которых относятся к индивидуальному жилищному сектору. Планируемая подключаемая мощность – 5,8 МВт.
Напомним, что для ускоренного подключения к электросетям можно воспользоваться приемом заявок на технологическое присоединение на веб-сайте http://lk.mrsk-sk.ru/ через Личный кабинет заявителя. Сервис доступен для приема заявок на технологическое присоединение мощности до 150 кВт как для физических, так и для юридических лиц.
Группа компаний «Россети» также ввела новые интерактивные сервисы для потребителей на едином портале https://www.портал-тп.рф. Одним из основных назначений портала является возможность получения в электронном виде услуг по технологическому присоединению.