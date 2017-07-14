Ремонтная программа в электросетевом комплексе Карачаево-Черкессии идет по плану

Обзорная статья
14 июля 2017, 14:48
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКЭНЕРГО
Специалисты филиала МРСК Северного Кавказа - «Карачаево-Черкесскэнерго» (входит в группу компаний «Россети») за пять месяцев текущего года выполнили капитальный ремонт и техническое обслуживание более 2,6 тыс. км воздушных линий различного класса напряжения, 577 трансформаторных пунктов 10/0,4 кВ, отремонтировали 227 масляных выключателей 10-110 кВ и 131 разъединитель 35-110 кВ, что составляет 100% от запланированного объема.
В рамках ремонтной программы в сетях 0,4-10 кВ энергетики произвели перетяжку 191 км проводов, в связи с износом заменили 20,5 км проводов и четрые изношенных и перегруженных трансформатора.
Специалисты филиала завершили ремонт и техническое обслуживание более 560 км на ВЛ 35-110 кВ, в том числе линий электропередачи «Кавказская – Северная», «Преградная – Курджиново», «Хабез – Зеленчукская», «Учкекен – Эшкакон», «Казачья – Исправная», «Зеленчукская ГЭС – Карачаевск» и других. В ходе работ заменены дефектные изоляторы, сцепная арматура, проведена перетяжка проводов и выправка опор, проверка состояния болтовых соединений стальных уголковых металлоконструкций и фундаментов опор линий электропередачи.
Кроме этого, в соответствии с графиком выполнен ремонт оборудования релейной защиты и средств технологической связи.
На выполнение всех мероприятий ремпрограммы за пять месяцев направлено 34,4 млн рублей, что составляет 100% от планового объема.
Всего же в ремонтную программу 2017 года будет вложено 132,6 млн рублей. Основной объем работ на сумму более 106,8 млн рублей, т.е. около 80%, филиал МРСК Северного Кавказа - «Карачаево-Черкесскэнерго» выполнит хозспособом без привлечения подрядных организаций.
Плановый ремонт и техническое обслуживание электросетевого оборудования филиала МРСК Северного Кавказа - «Карачаево-Черкесскэнерго» будет способствовать повышению надежности и качества электроснабжения населенных пунктов Карачаево-Черкесии.