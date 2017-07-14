Русал оптимистично оценивает перспективы рынка алюминия

Обстановка на мировом рынке алюминия улучшается, заявляет директор по стратегии, развитию бизнеса и финансовым рынкам Русала Олег Мухамедшин. В связи с этим компания реализует новые проекты расширения мощностей и рассчитывает на увеличение сбыта как в России, так и за рубежом.



Объем предложения алюминия в мире был избыточным на протяжении восьми лет, но в текущем году Русал ожидает на нем появление дефицита в размере 1,3 млн. т, а в 2018 г. - 1,8 млн. т. Это связано как с ростом потребления металла в таких отраслях как автомобилестроение и изготовление других транспортных средств, строительство, производство упаковки, так и с сокращением выплавки в Китае.



Зимой 2016/2017 гг. в КНР была впервые реализована программа снижения загрузки мощностей алюминиевых заводов в крупных городах востока страны с целью улучшения экологической обстановки. Уменьшение выпуска в ходе этой борьбы с загрязнением атмосферного воздуха оценивается в 2 млн. т. Еще 5-6 млн. т в год могут быть выведены с рынка за счет закрытия устаревшего и нелегального производства. Власти ряда провинций КНР уже до конца июля текущего года должны провести ревизию алюминиевых мощностей и ликвидировать те, что не удовлетворяют новым требованиям.



Улучшение рыночного баланса способствует повышению мировых цен на алюминий. Котировки на Лондонской бирже металлов достигли около $1900 за т, прибавив порядка 25% по сравнению с прошлым годом и, судя по всему, должны стабилизироваться на этом уровне на ближайшие месяцы. Существенное понижение цен в обозримом будущем маловероятно.



Заметный прогресс наблюдается и на российском рынке алюминия. По словам Олега Мухамедшина, темпы роста отечественного спроса на металл превышают ожидания. Сейчас основными источниками этого роста являются импортозамещающие проекты, транспортный сектор, упаковка. В скором будущем к ним должна присоединиться строительная отрасль, в частности, благодаря реализации инфраструктурных проектов.



В связи с этим Русал намерен расширять производство алюминия в России. Принято решение о достройке Тайшетского алюминиевого завода мощностью 430 тыс. т в год (первая очередь). В настоящее время компания ведет переговоры с РусГидро о создании совместного предприятия (50:50) для реализации этого проекта стоимостью около $700 млн., а также решает вопрос с финансированием. Как сообщил Олег Мухамедшин, очевидно, Русал привлечет синдицированный кредит, который будет предоставлен ВЭБ и группой других банков.



В настоящее время на площадке Тайшетского завода ведутся подготовительные работы. Русал рассчитывает привлечь финансирование до конца текущего года, так что стройка должна возобновиться в начале 2018 г., а ввод предприятия в строй запланирован на 2020 г. Еще раньше, в конце 2018 — начале 2019 гг. должна быть запущена в эксплуатацию вторая линия Богучанского алюминиевого завода, что доведет его производительность до 300 тыс. т в год. Решения по строительству третьей и четвертой линии БАЗа, а также расширении Хакасского алюминиевого завода (ХАЗ 2) будут приниматься позднее, в зависимости от развития рыночной ситуации.



С целью лучшего ресурсного обеспечения новых мощностей Русал также строит Тайшетскую анодную фабрику и анодный цех в Волгограде.



По словам Олега Мухамедшина, большая часть алюминия, произведенного на новом предприятии в Тайшете, будет использоваться внутри страны. Благодаря увеличению потребления алюминиевой продукции в отечественной экономике этот металл будет востребованным.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»