МОЭСК присоединяет
14 июля 2017, 15:41
Рубрика: Минэнерго РФ
Метки: МИНЭНЕРГО
Под председательством директора Департамента международного сотрудничества Минэнерго России Романа Маршавина состоялось 28-е заседание Исполнительного совета Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ).
На заседании также присутствовали представители Алжира, Боливии, Венесуэлы, Ирана, Ливии, Нигерии и Тринидада и Тобаго при участии Генерального секретаря и сотрудников Секретариата ФСЭГ.
Исполнительный совет рассмотрел ряд вопросов в рамках своей компетенции, включая исполнение бюджета и политику использования Резервного фонда в организации, а также проект Пятилетнего плана работы и предварительные результаты исследования перспектив проекта Газового института ФСЭГ.
Помимо этого, члены Исполнительного совета провели интервью с кандидатами на пост Генерального секретаря Форума, выборы которого состоятся в ходе Министерской встречи ФСЭГ в Москве, запланированной на октябрь 2017 г.