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Отраслевые новости: Минэнерго РФ

Состоялось 28-е заседание Исполнительного совета Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ)

Состоялось 28-е заседание Исполнительного совета Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ)

14 июля 2017, 15:41
Рубрика: Минэнерго РФ
Метки: МИНЭНЕРГО

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Под председательством директора Департамента международного сотрудничества Минэнерго России Романа Маршавина состоялось 28-е заседание Исполнительного совета Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ).

На заседании также присутствовали представители Алжира, Боливии, Венесуэлы, Ирана, Ливии, Нигерии и Тринидада и Тобаго при участии Генерального секретаря и сотрудников Секретариата ФСЭГ.

Исполнительный совет рассмотрел ряд вопросов в рамках своей компетенции, включая  исполнение бюджета и политику использования Резервного фонда в организации, а также проект Пятилетнего плана работы и предварительные результаты исследования перспектив проекта Газового института ФСЭГ.

Помимо этого, члены Исполнительного совета провели интервью с кандидатами на пост Генерального секретаря Форума, выборы которого состоятся в ходе Министерской встречи ФСЭГ в Москве, запланированной на октябрь 2017 г.

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