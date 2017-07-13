Сотрудники филиала "Оренбургэнерго" провели рейд в Шарлыкском районе и предупредили население о безопасном использовании электрооборудования

wire Russia 2017
14 июля 2017, 11:22
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ОРЕНБУРГЭНЕРГО
Специалисты Центрального производственного отделения и Шарлыкского района электрических сетей филиала ПАО «МРСК Волги» (входит в группу Россети)-«Оренбургэнерго» провели рейд в селе Бобровка.
В ходе рейда энергетики обнаружили, что на одном из вводов, электрических проводов, протянутых от опоры линии электропередачи к дому, нет изолятора. Надворные постройки подключены к электрическому кабелю кустарными скрутками и использован неизолированный провод.
- Такая проводка может замкнуть в любое время, и будет пожар. Ситуация представляет серьезную опасность не только для этого дома, но и для соседей. Огонь может легко перекинуться на их дома и дворовые хозяйства, - говорит Андрей Байков, начальник Шарлыкского РЭС. - Еще и порывы ветра в любой момент могут оборвать подключенный провод.
В этом случае человек осознанно рискует жильем и подвергает опасности свою жизнь и жизнь своих детей. Электричество представляет серьезную опасность и ненадлежащее использование электрооборудования может привести к трагедии.
Чтобы избежать беды, энергетики рекомендовали горе-изобретателю устранить все неисправности в кратчайший срок.