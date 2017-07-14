Специалисты МРСК Центра и Приволжья создали инновационное устройство, снижающее потери в сетях

Обзорная статья
14 июля 2017, 13:54
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МАРИЭНЕРГО, ПАТЕНТ, ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
Энергетики филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» – «Мариэнерго» и представители Марийского государственного университета (МарГУ) запатентовали устройство, позволяющее повысить качество электроснабжения потребителей.
Авторами инновационной разработки выступили инженер 1 категории службы технологического развития, инноваций, энергосбережения и повышения энергетической эффективности филиала «Мариэнерго» Алексей Савельев и заместитель декана по учебной работе электроэнергетического факультета МарГУ, кандидат технический наук, доцент Александр Орлов.
Принцип действия, разработанного симметрирующего устройства коммутационного типа, базируется на выравнивании фазных проводимостей электрической сети относительно узловой точки в распределительных сетях 0,4 кВ. Такой подход позволяет снизить потери в электрической сети, возникающие из-за неравномерности фазных нагрузок.
От существующих аналогов новое устройство отличают простота конструкции, более низкая стоимость производства, стабильность работы и оригинальный алгоритм управления.
В настоящее время устройство симметрирования нагрузки проходит испытания в лабораторных условиях. После завершения необходимых экспертиз и доработки технических решений запланировано поэтапное внедрение устройства на энергообъектах филиала.
Напомним, в настоящее время ПАО «МРСК Центра и Приволжья» реализует комплекс технических и организационных мероприятий, направленных на снижение потерь электроэнергии в сетях энергокомпании.