Стартовала программа создания единого цифрового пространства промышленности "4.0 ru"

В рамках Международной промышленной выставки «ИННОПРОМ-2017» Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров доложил Президенту Российской Федерации о готовности к практической реализации программы создания единого цифрового пространства промышленности России «4.0 RU».



Базовая концепция «4.0 RU» разработана в рамках совместной инициативы Минпромторга и ведущих инновационных компаний – НПП «ИТЭЛМА», «Лаборатория Касперского», «Сименс», «СТАН». Президент ознакомился с принципами построения и компонентами системного решения и одобрил реализацию программы «4.0 RU».



Основой для построения единого цифрового пространства «4.0 RU» является комплексное внедрение цифровых технологий на всех этапах и уровнях промышленного производства. Формирование такой киберфизической среды обеспечивает возможность сокращения времени вывода новых продуктов на рынок, повышения степени гибкости производства, качества продукции, эффективности производственных процессов, и, в конечном счёте – вывода промышленности страны на принципиальной новый уровень.



Ключевые преимущества - полная прозрачность жизненного цикла изделий и возможность активного управления изменениями от этапа конструирования до доставки готовой продукции заказчику и её сервисного обслуживания. При этом элементы цепочки создания добавленной стоимости постоянно оптимизируются с учётом различных критериев, например, стоимости, ресурсов, фактора серийности и т.п. Использование цифровых моделей изделия и технологического процесса производства («цифровых двойников») позволяет сделать необходимое количество виртуальных корректировок для достижения целевого результата.



Внедрение единого цифрового пространства связано не только с интеграцией производственного оборудования в единую сеть, но предопределяет и трансформацию процессов и моделей взаимоотношений между участниками цепочки создания добавленной стоимости промышленной продукции. Ключевыми инструментами для такой трансформации становятся электронные торговые площадки, в частности – «биржи» производителей и поставщиков логистических услуг. Необходимым предусловием для бесперебойного взаимодействия участников процесса с помощью таких площадок является стандартизация и соответствующее нормативное регулирование, в частности – наличие стандартов обмена электронной конструкторской документацией и унифицированной формы электронного технического задания на производство.



Безусловно, все этапы и уровни такого взаимодействия должны быть охвачены адекватными средствами обеспечения информационной безопасности. Текущий ландшафт киберугроз становится новым типом бизнес-рисков (защита интеллектуальной собственности, человеческий фактор, сложные интеграционные сценарии отдельных компонентов решения и др.). Наличие в составе представляемой концепции подсистемы информационной защиты усилит инновационный характер и будет способствовать ее продвижению на российском и международном рынках.



Особенностью российской программы «цифровизации» промышленности является активная государственная поддержка в части создания условий и обеспечения механизмов для практического использования технологий цифрового производства уже сегодня. При этом цифровое пространство промышленности станет открытой информационной экосистемой, в рамках которой российские IT-компании смогут предлагать специализированные инструменты и приложения для удобства работающих в системе производителей и их поставщиков.



Практическая реализация концепции «4.0 RU» была продемонстрирована Президенту Российской Федерации В.В. Путину на действующем стенде, показывающем взаимодействие участников цепочки производства и слаженную работу соответствующих технических средств на примере процесса производства изделий металлообработки. Так, в рамках натурного показа на токарном станке производства группы «СТАН» была изготовлена базовая крепёжная деталь любой авиатехники – болт. Конструкторская и технологическая подготовка производства данного изделия, а также оперативное управление и производственная аналитика была реализованы с помощью программных средств «Сименс». Решения по обеспечению цифровых процессов логистики были представлены НПП «Итэлма». Кибербезопасность всего комплекса была обеспечена средствами «Лаборатории Касперского».



Как отметил Денис Мантуров, единое цифровое пространство промышленности позволит отечественным предприятиям стать прозрачнее, быстрее и эффективнее, что обеспечит конкурентные преимущества как на внутреннем, так и международном рынке. Кроме того, внедрение системы даст Минпромторгу действенный инструмент мониторинга состояния промышленности страны и позволит оперативно и адресно реагировать на изменения конъюнктуры рынка, предлагая точечные меры стимулирования именно тех отраслей, которые больше всего нуждаются в поддержке.