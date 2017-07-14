Свердловская область станет первым регионом, где будет запущена пилотная программа поддержки несырьевого экспорта IndEх

В рамках Международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2017 состоялся Международный форум развития промышленного экспорта IndEx Forum, включающий сессии "Современный запрос на российский экспорт", " Финансирование экспорта и поддержка экспортных проектов" и "Ваш выход: успех российских проектов". Основная цель IndEx – продвижение российского промышленного экспорта через организацию качественных контактов между иностранными байерами и российскими производителями промышленной продукции.



Для развития и поддержки несырьевого экспорта был создан Российский экспортный центр, который выполняет функции "единого окна" для работы с российскими экспортерами, а также проводит международные бизнес-миссии, осуществляет координацию деятельности российских торговых представительств за рубежом и способствует поиску надежных иностранных партнеров через свои центры.



По словам заместителя Министра промышленности и торговли Георгия Каламанова в Российской Федерации активно развивается экспортная деятельность. Основные задачи здесь - диверсификация экспортных потоков и постепенное наращивание объемов несырьевого неэнергетического экспорта.



«В настоящее время приняты и действуют меры поддержки экспортной деятельности, к которым относится компенсация части затрат на сертификацию и омологацию продукции на внешних рынках, - сообщил Георгий Каламанов, - Приняты постановления, предусматривающие компенсацию части затрат на регистрацию прав российских производителей на объекты интеллектуальной собственности в иностранных государствах, а также на продвижение продукции, включая выставочно-ярмарочные мероприятия, на продвижение российских брендов за рубежом».



Глава Российского экспортного центра Петр Фрадков, выступая на форуме, заявил, что Свердловская область станет первым регионом, где РЭЦ запустит пилотную программу поддержки несырьевого экспорта IndEх. Соглашение об этом было заключено с врио губернатора региона Евгением Куйвашевым.



"Мы очень конструктивно работаем с правительством Свердловской области, предприятиями региона. Свердловская область - один из лидеров в России по экспорту. Сегодня с Евгением Куйвашевым мы подписали соглашение о сотрудничестве, в нем оговаривается рамочный набор инструментов поддержки экспортной деятельности, что, в свою очередь, должно благотворно сказаться на динамике экспорта несырьевой продукции", - сказал Петр Фрадков.



По его словам, более 200 руководителей компаний и торгово-промышленных ассоциаций из стран Северной и Центральной Африки, Южной Америки, Ближнего Востока, Центральной и Юго-Восточной Азии станут основной целевой аудиторией IndEх.