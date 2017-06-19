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Новости компаний

Юные таланты поздравили "Камкабель" с 60-летием

Юные таланты поздравили Камкабель с 60-летием

14 июля 2017, 12:23
Рубрика: Новости компаний
Метки: КАМСКИЙ КАБЕЛЬ

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На «Камском кабеле» прошел конкурс рисунков и торжественное награждение детей сотрудников предприятия. Юбилей предприятия, на котором трудятся мамы и папы юных художников, вдохновил их на творчество.

На конкурс были представлено более 40 работ. Как всегда, в детском конкурсе очень трудно определить победителей. Практически каждая работа юных художников – маленький шедевр. Поэтому за основу брался главный критерий: соответствие юбилейной тематике, всему, что связано с заводом «Камкабель». Значимыми критериями стали самостоятельность и оригинальность представленных работ.

Никто из участников детского конкурса не остался без подарка и благодарственного письма. Победители получили дипломы и подарочные сертификаты.

Работы можно посмотреть здесь.

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Компания: ООО "Камский кабель"
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