В ЕЭСК внедрили новую стратегию борьбы с потерями электроэнергии

В Екатеринбургской электросетевой компании оценили эффективность внедрения дополнительных методов борьбы с потерями при передаче электроэнергии. Суть новой стратегии выявления неучтенного потребления – в масштабной аналитической работе, которая позволяет с высокой степенью точности определить микрорайоны и даже конкретных потребителей с явными нарушениями энергопотребления.



Реализация такой системы в первую очередь потребовала организационных изменений в Управлении транспорта электрической энергии. В группе балансов пересмотрен формат работ и функциональные обязанности работников: теперь инженеры анализируют балансовые схемы и формируют задания на проверку для инспекторов. Результативность работы каждой такой «команды» оценивается еженедельно.



В службе учета также были созданы новые отделы, отвечающие за снижение потерь в юго-западной и северо-восточной части города Екатеринбурга. Первым масштабным проектом с применением нового подхода к работе стало создание балансовых схем по фидерам 6-10-20 кВ с проверкой привязок потребителей и источников питания к данным схемам. Проще говоря, энергетики проверили по имеющимся у них документам, каким образом каждый потребитель подключен к электросетям, имеется ли у него точка учета электроэнергии и соответствует ли количество отпущенной электроэнергии с реально потребленной.



Такая диагностика сети позволила определить фидера с наибольшими небалансами, то есть зоны с высоким уровнем потерь электроэнергии. На основе этих данных инженеры и инспекторы проделывают целый комплекс мероприятий: проверяют актуальность топологии сети, схемы присоединения абонентов, в том числе методом обхода линий электропередачи и трансформаторных подстанций, проводят инструментальные проверки приборов учета и правильности расчетов объемов потребления. Такая работа позволяет не только найти проблемные участки на энергокарте города, но и определить причину нарушений энергопотребления. Так, например, небаланс в какой-то из точек подключения может быть вызван неисправностью системы учета или ошибкой в схеме присоединения к сетям.



Однако высокие потери в зонах частной жилой застройки по-прежнему являются сигналом явного энерговоровства. За май и июнь 2017 года инспекция провела 7 рейдов и обследовала почти 300 потребителей в проблемных районах города. У каждого пятого потребителя зафиксированы факты безучетного потребления, более 20 объектов были обесточены за незаконное, бездоговорное использование электроэнергии. Большая часть из них, преимущественно юридические лица, признали вину и оплатили по актам бездоговорного потребления порядка 950 тысяч рублей.



Для более эффективной работы с нарушителями с июля этого года на предприятии функционирует специальная мобильная группа, которая на постоянной основе, в ежедневном режиме, пресекают бездоговорное потребление, не дожидаясь организации рейдовой проверки. Сегодня также рассматриваются варианты незамедлительного отключения присоединений, выполненных явно с нарушениями требований правил, бригадами районов электрических сетей и оперативно-диспетчерской службы во время текущих обходов электроустановок. Это позволит бороться с энерговорами еще более оперативно, сокращая количество потерянных киловатт-часов.