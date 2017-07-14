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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

В первом полугодии 2017 года 4287 должников полностью погасили задолженность перед АО "Калмэнергосбыт"

В первом полугодии 2017 года 4287 должников полностью погасили задолженность перед АО Калмэнергосбыт

14 июля 2017, 13:35
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КАЛМЭНЕРГОСБЫТ

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АО «Калмэнергосбыт» (входит в группу компаний «Россети») усилило адресную работу со злостными неплательщиками. Так, за шесть месяцев текущего года специалистами диспетчерского отдела АО «Калмэнергосбыт» в адрес должников было направлено 4828 письменных уведомлений о планируемом вводе ограничения (отключения) потребления электроэнергии и необходимости срочного погашения имеющейся задолженности.

Уведомления получили 3882 бытовых потребителя и 946 юридических лиц. Их суммарная просроченная задолженность превысила 33 млн рублей.

Получив уведомление о предстоящем ограничении энергоснабжения из-за накопившихся долгов, 3383 (87%) бытовых потребителя-должника и 904 (96%) юридических лица оперативно и в полном объеме погасили свою задолженность перед региональным гарантпоставщиком в размере 29,2 млн рублей.

Заместитель управляющего директора по реализации электроэнергии АО «Калмэнергосбыт» Юрий Мельник отметил, что из общего числа должников 493 бытовых абонента (13%) и 42 юридических лица (4%) проигнорировали полученные уведомления и по заявке регионального гарантпоставщика были отключены сетевой компанией.

Позиция АО «Калмэнергосбыт» по отношению к проблеме долгов остается неизменной: электроэнергия является товаром, который должен своевременно и в полном объеме оплачиваться потребителями. «Принимая во внимание рыночные законы и ответственность перед партнерами, производителями электроэнергии и сетевыми компаниями, АО «Калмэнергосбыт» будет и впредь принимать все необходимые меры по взысканию задолженности», - подчеркнул Юрий Мельник.

Компания: ПАО "МРСК Северного Кавказа"
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