Выпускники Томского политехнического университета, обучившиеся по специализированным программам АО "СО ЕЭС", получат работу в Системном операторе

17 выпускников 2017 года, прошедших обучение по специализированным магистерским программам подготовки специалистов для АО «СО ЕЭС» в Национальном исследовательском Томском политехническом университете (НИ ТПУ), будут трудоустроены в филиалы Системного оператора.



В рамках реализации Концепции взаимодействия АО «СО ЕЭС» с вузами две группы в составе 20 студентов НИ ТПУ проходили подготовку по специализированным магистерским программам, разработанным Системным оператором совместно с Энергетическим институтом НИ ТПУ: «Управление режимами электроэнергетических систем» и «Автоматизированные системы диспетчерского управления электроэнергетических систем».



НИ ТПУ является одним из ведущих технических вузов страны и был выбран Системным оператором в качестве одного из базовых учебных заведений для реализации совместных программ подготовки специалистов для энергетики. Томский политехнический университет – единственный вуз азиатской части страны, входящий в пятерку лучших отечественных технических университетов. Он получил международное признание, являясь полноправным членом ряда международных организаций, осуществляющих деятельность в области образования, научных исследований, менеджмента и технологий. НИ ТПУ входит в число участников Проекта повышения конкурентоспособности ведущих российских университетов среди ведущих мировых научно-образовательных центров («Проект-100») и занимает 10 место в национальном рейтинге университетов.



Во время обучения магистранты прошли стажировку, производственную и преддипломную практику в филиалах и исполнительном аппарате АО «СО ЕЭС». Темы дипломных проектов были выбраны с учетом специфики деятельности компании. В рамках обучения магистранты вели научно-исследовательскую работу. В 2016 году будущие энергетики приняли участие в региональном этапе Всероссийского чемпионата по решению топливно-энергетических кейсов, выступили с докладами на VII Международной научно-технической конференции «Электроэнергетика глазами молодежи», проходившей в Казанском государственном энергетическом университете.



Специалисты Системного оператора операционной зоны ОДУ Сибири принимали активное участие в учебном процессе. Они проводили занятия по специальным дисциплинам, руководили производственной и преддипломной практикой студентов, а также вошли в состав государственных аттестационных комиссий. Все магистранты показали высокий уровень знаний, 15 выпускников защитили магистерские диссертации на «отлично», семи из них вручены дипломы с отличием.



«Сотрудничество с Томским политехническим университетом мы рассматриваем как одно из преимуществ программы подготовки квалифицированных кадров для Системного оператора. Обучаясь по специально разработанным программам и проходя производственную практику в филиалах Системного оператора, выпускники одного из лучших технических вузов России получают хорошую базу для дальнейшего профессионального роста», – отметил генеральный директор Филиала АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Сибири» Алексей Хлебов.



Всего с 2008 по 2017 годы обучение по специализированным магистерским программам в НИ ТПУ прошли 96 человек, из которых 66 уже работают в филиалах АО «СО ЕЭС». Обучение студентов организовано в рамках Концепции взаимодействия ОАО «СО ЕЭС» с вузами, направленной на подготовку кадрового резерва для филиалов компании. Концепция предусматривает взаимодействие с ведущими российскими техническими вузами с целью помочь талантливым и перспективным студентам, желающим работать в оперативно-диспетчерском управлении, глубже узнать будущую профессию еще на этапе обучения.