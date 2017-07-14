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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Кубаньэнерго улучшает энергоснабжение отдаленных хуторов Павловского района

Кубаньэнерго улучшает энергоснабжение отдаленных хуторов Павловского района

14 июля 2017, 15:07
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО

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Специалисты филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тихорецкие электрические сети (входит в группу «Россети») провели комплексный ремонт подстанции 35 кВ «Ленинодарская». От качественной работы подстанции зависит энергоснабжение 3,5 тысяч жителей в пяти поселках и хуторах Павловского района.

Подстанция «Ленинодарская» является главным источником энергоснабжения для трех тысяч жителей одноименного хутора и близлежащих поселков: Набережный, Октябрьский и Южный. При необходимости от этой подстанции могут быть подключены еще 1,4 тысячи жителей хуторов Средний Челбас и Бейсужек.

Энергетики выполнили капитальный ремонт отдельных элементов основного энергооборудования: разъединителей, выключателей, трансформаторов и других общим количеством порядка 30 единиц. Наряду с этим проведено техническое обслуживание силового трансформатора мощностью 2,5 МВА и покраска всего подстанционного оборудования.

Одновременно специалисты Тихорецких электрических сетей провели профилактическое восстановление устройств релейной защиты и автоматики, а также с помощью передвижной лаборатории − техническую диагностику и испытания оборудования подстанции до и после ремонта.

В 2017 году энергетики проведут техническое обслуживание еще семи высоковольтных подстанций в Павловском районе: Труд, Комсомолец, Атамановская, Сосыка, Хладобойня, Прогресс, Западная. На эти работы Кубаньэнерго в общей сложности направит 1,5 млн руб.

− Главная наша задача − подготовить энергооборудование к предстоящему осенне-зимнему периоду и обеспечить надежное электроснабжение сельских жителей Кубани, − отметил директор Тихорецкого филиала Кубаньэнерго Валерий Гондарь. – Особо пристальное внимание мы уделяем отдаленным энергообъектам, подстанция «Ленинодарская» − один из самых отдаленных участков нашего филиала.

Компания: ПАО "Кубаньэнерго"
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