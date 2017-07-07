ПАО "МРСК Центра и Приволжья": в Калужской области продолжается подготовка энергетической инфраструктуры к Чемпионату мира по футболу-2018

Обзорная статья
14 июля 2017, 16:36
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КАЛУГАЭНЕРГО, ЧМ-2018
Филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» – «Калугаэнерго» реализовал комплекс мероприятий для организации бесперебойного электроснабжения спортивных объектов в период проведения мундиаля.
К сетям энергокомпании в кратчайшие сроки были подключены электроустановки двух тренировочных баз: на Грабцевском и Тульском шоссе Калуги. Для обеспечения энергоснабжения площадок, на которых команды-участницы будут готовиться к матчам Чемпионата мира по футболу, энергокомпания проложила 1,5 км кабельных линий 10 кВ и установила на объектах две трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ на 250 кВА и 400 кВА.
Выполненные работы позволят обеспечить качественное и надежное электроснабжение футбольные поля и разветвленной инфраструктуры спортивных объектов: раздевалок, трибун, зоны для прессы, конференц-залов. В проект было инвестировано более 11,5 млн рублей.