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ПАО "МРСК Центра и Приволжья": в Калужской области продолжается подготовка энергетической инфраструктуры к Чемпионату мира по футболу-2018

ПАО МРСК Центра и Приволжья: в Калужской области продолжается подготовка энергетической инфраструктуры к Чемпионату мира по футболу-2018

14 июля 2017, 16:36
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КАЛУГАЭНЕРГО, ЧМ-2018

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Филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» – «Калугаэнерго» реализовал комплекс мероприятий для организации бесперебойного электроснабжения спортивных объектов в период проведения мундиаля.

К сетям энергокомпании в кратчайшие сроки были подключены электроустановки двух тренировочных баз: на Грабцевском и Тульском шоссе Калуги. Для обеспечения энергоснабжения площадок, на которых команды-участницы будут готовиться к матчам Чемпионата мира по футболу, энергокомпания проложила 1,5 км кабельных линий 10 кВ и установила на объектах две трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ на 250 кВА и 400 кВА.

Выполненные работы позволят обеспечить качественное и надежное электроснабжение футбольные поля и разветвленной инфраструктуры спортивных объектов: раздевалок, трибун, зоны для прессы, конференц-залов. В проект было инвестировано более 11,5 млн рублей.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Калугаэнерго"
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