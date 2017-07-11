Долги перед "Самарскими РС" за услуги по передаче электроэнергии продолжают расти

wire Russia 2017
17 июля 2017, 15:08
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: САМАРСКИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СЕТИ
Дебиторская задолженность организаций за услуги по передаче электрической энергии перед филиалом ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») – «Самарские распределительные сети» составляет свыше 500 млн рублей, что почти в 2 раза превышает ремонтную программу 2017 года. Основными неплательщиками, задолженность которых тянется еще с прошлого года, являются АО ПК «Автокомпонент Сызрань», ООО «Энерго», ООО «Сетевая компания», ЗАО «СВ-Поволжский» и ООО «Энергозавод» и др.
Энергетики «Самарских распределительных сетей» принимают все необходимые меры для предотвращения дальнейшего роста дебиторской задолженности. Ведется активная претензионно-исковая работа, конструктивное взаимодействие с органами внутренних дел и службой судебных приставов, в некоторых случаях энергетики вынуждены обращаться в Прокуратуру.
В разгар массовых ремонтных работ неоплата услуг по передаче электрической энергии может серьезно сказаться на подготовке электросетевого хозяйства к зиме. Фактически, из-за недопустимого нарушения платежной дисциплины и наращивания долгов пострадать могут потребители – жители областной столицы и всего региона, социальные предприятия, а также промышленные предприятия и объекты сельского хозяйства.