Энергорынку придется доплачивать еще за один регион

Как сообщает “Ъ”, список проблемных регионов, которые получают энергосубсидию от потребителей оптового энергорынка, может расшириться. Сейчас рынок уже доплачивает Дальнему Востоку, Крыму и Калининградской области, но с августа спецнадбавку к цене могут ввести и для Курганской области. Причиной этого стало решение местных властей продлить работу неэффективной Курганской ТЭЦ, снабжающей город теплом: компенсировать ее убытки за счет тарифов в области не удается. Новое субсидирование поднимет энергоцены в остальных регионах не более чем на 0,1%, но, по сути, это подрывает попытки регуляторов ускорить вывод неэффективной генерации.



«Администратор торговой системы» (АТС, коммерческий оператор оптового энергорынка) пересмотрел свое предложение по схеме снижения платежной нагрузки для населения Курганской области. В регионе нужно найти механизм компенсации расходов за вынужденную тепловую генерацию (неэффективные ТЭЦ с дорогой электроэнергией, но необходимые для теплоснабжения). АТС предлагал переложить все затраты на промышленных потребителей области, эта инициатива была вынесена 21 июня на заседание наблюдательного совета «Совета рынка» (регулятор энергорынков), но была затем снята с повестки.



Платежи за вынужденную генерацию до 2016 года распределялись по зоне свободного перетока (часть оптового рынка, как правило, объединяющая несколько регионов). Теперь они остаются внутри региона, повышая цены для населения и промпотребителей. Статус вынужденного генератора по теплу дает регион, тем самым соглашаясь на локальный рост энергоцен. Предполагается, что это стимулирует вывод неэффективных ТЭЦ. Глава Курганской области Алексей Кокорин в сентябре 2015 года просил оставить на 2016–2019 годы статус вынужденной за Курганской ТЭЦ (400 МВт, принадлежит «Интертехэлектро — Новая генерация» Артема Бикова и Алексея Боброва), но через несколько месяцев предложил правительству перераспределить плату за курганскую вынужденную генерацию на соседние Тюменскую область, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий АО.



В Курганской области энергоцены быстро росли, и ФАС в итоге пришлось снизить индикативные цены по регулируемым договорам (РД, по ним закупается электроэнергия для населения). Со второго полугодия 2017 года цена РД здесь упала сразу на 41,7%, до 444 руб. за 1 МВт•ч, на мощность — на 47,2%, до 178,4 руб. Из-за снижения цен для населения в регионе возник небаланс (выпадающие доходы) в размере около 500 млн руб. в год, говорит Наталья Порохова из АКРА. «Для всей первой ценовой зоны (первая ЦЗ, европейская часть РФ и Урал) оптового рынка это сравнительно небольшой объем, но тем не менее за это все равно кто-то заплатит»,— отмечает она. При этом цена на мощность для промпотребителей в Курганской области остается одной из самых высоких — 806 тыс. руб. за 1 МВт в месяц (в среднем в первой ЦЗ — 609 тыс. руб. за 1 МВт). При этом, как утверждают источники “Ъ”, Курганская ТЭЦ продлила вынужденный статус на 2020 год и подала документы на 2021 год.



Теперь АТС предлагает с августа переложить расходы Курганской области по вынужденной генерации на всю первую ценовую зону, оплачивать их будет как население, так и промпотребители. Эту инициативу набсовет «Совета рынка» рассмотрит 25 июля, говорится в повестке заседания (есть у “Ъ”). По оценке Минэнерго и «Совета рынка», это повысит цены для населения в первой ЦЗ «не более чем на 0,05–0,1%».



Инициатива АТС, по сути, «создает прецедент и возвращает существовавший до 2016 года режим оплаты за вынужденную генерацию», говорит источник “Ъ” на рынке. «Теперь перекрестное субсидирование, которое должно было оставаться внутри области, передается населению других регионов»,— говорит он. Но вряд ли можно считать это полноценным прецедентом: в последние годы регуляторы периодически вводят надбавки к цене оптового рынка для поддержки проблемных регионов. Так уже субсидируется энергетика Крыма, Дальнего Востока и Калининградской области. Решение по Кургану «будет означать, что губернатор, принявший на себя ответственность продолжить эксплуатацию этих энергообъектов, оказался влиятельнее министерств и отраслевых регуляторов», замечают в «Сообществе потребителей энергии».



Источник: Коммерсант.

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