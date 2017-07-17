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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

ФСК ЕЭС организовала встречу школьников с представителями трудовой династии компании

ФСК ЕЭС организовала встречу школьников с представителями трудовой династии компании

17 июля 2017, 16:56
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МЭС ЦЕНТРА

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ФСК ЕЭС (входит в группу «Россети») организовала встречу детей из летнего лагеря с представителями трудовой династии Катенёвых. Встреча прошла на рабочем месте энергетиков – подстанции 330 кВ «Губкин» Белгородской области.

Специалисты рассказали школьникам об устройстве подстанции, роли профессии в современном мире и о значении работы ФСК ЕЭС. Виктор Катенёв, посвятивший профессии более 50 лет, обратил внимание детей на преемственность в профессии, когда подстанция становится «вторым домом» для нескольких поколений в семье.

Во время школьных каникул ФСК ЕЭС планирует продолжить проведение подобных встреч в лагерях летнего отдыха детей.

Компания: ПАО "ФСК ЕЭС"
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