ФСК ЕЭС организовала встречу школьников с представителями трудовой династии компании

МОЭСК присоединяет
17 июля 2017, 16:56
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МЭС ЦЕНТРА
ФСК ЕЭС (входит в группу «Россети») организовала встречу детей из летнего лагеря с представителями трудовой династии Катенёвых. Встреча прошла на рабочем месте энергетиков – подстанции 330 кВ «Губкин» Белгородской области.
Специалисты рассказали школьникам об устройстве подстанции, роли профессии в современном мире и о значении работы ФСК ЕЭС. Виктор Катенёв, посвятивший профессии более 50 лет, обратил внимание детей на преемственность в профессии, когда подстанция становится «вторым домом» для нескольких поколений в семье.
Во время школьных каникул ФСК ЕЭС планирует продолжить проведение подобных встреч в лагерях летнего отдыха детей.