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Анонсы

Изменились сроки проведения выставки "СТРОЙКРЫМ. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ. 2017"

Изменились сроки проведения выставки СТРОЙКРЫМ. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ. 2017

17 июля 2017, 15:44
Рубрика: Анонсы
Метки: ВЫСТАВКИ

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С 12 по 14 октября пройдет уже 21-я специализированная выставка стройматериалов и технологий ремонта и энергетической и электротехнической продукции  «СтройКрым. Энергосбережение» представляет:

  • строительные и отделочные материалы, лаки, краски, сухие строительные смеси, кровельные материалы, деревянные конструкции,  камень и камнеобработка, оформление фасадов, маркизы, окна, двери, потолки, проектирование;
  • системы отопления, вентиляции и кондиционирования; энергосбережение и использование нетрадиционных экологически чистых источников энергии; электротехническое и осветительное оборудование; программное обеспечение предприятия строительной, энергетической, электротехнической отраслей промышленности; экология; системы очистки воды.

Выставка интересна руководителям министерств и ведомств; глав администраций; руководителям и специалистам предприятий всех форм собственности; руководителям строительных компаний, монтажным и проектным организациям, представителям гостиничного и курортного комплекса, предприятиям общественного питания, магазинам, объектам торговли, крупным предприятиям, заводам, частным компаниям и простым горожанам.

Несмотря на некую дестабилизацию бизнес структур в государстве, строительная отрасль продолжает играть роль важнейшего «локомотива» в развитии экономики Российской Федерации и особенно Республики Крым. Формирование современной городской среды и смежных отраслей промышленности – приоритетные задачи экономики. Но их реализация и модернизация возможны только при использовании современных технологий, материалов и учета новых стандартов.

Вопросы энергосбережения и повышения энергоэффективности предприятий в последние годы звучат повсеместно. А в связи со сложившейся ситуацией в Крыму по энергообеспечению Крыма, интерес проявляется как со стороны государства, так и со стороны собственников предприятий, заинтересованных в повышении эффективности своего производства.

Наши выставки как никогда сейчас очень актуальны в Республике Крым, они предоставляют прекрасную возможность ознакомить регион с новейшими энергосберегающими технологиями и материалами, уникальными разработками и решениями в области энергосбережения, альтернативными видами энергии, разнообразным спектром строительной продукции, уникальным разработками и архитектурными решениями.

 Цели предстоящей выставки:

  • расширение строительного рынка
  • активизация инвестиционной деятельности в строительстве
  • совершенствование региональной строительной отрасли
  • повышение актуальности строительной индустрии в регионе
  • расширение рынка строительных технологий и ремонтных материалов
  • ознакомление населения с новыми технологиями строительства и ремонта
  • активизация инвестиционной деятельности в Республике Крым
  • совершенствование региональной энергетической и электротехнической отрасли
  • повышение актуальности энергетической индустрии в регионе
  • расширение рынка электротехнических технологий
  • ознакомление населения с новыми технологиями энергосбережения

Компания: РВК "Доминанта"

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