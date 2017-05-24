Изменились сроки проведения выставки "СТРОЙКРЫМ. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ. 2017"

С 12 по 14 октября пройдет уже 21-я специализированная выставка стройматериалов и технологий ремонта и энергетической и электротехнической продукции «СтройКрым. Энергосбережение» представляет:

строительные и отделочные материалы, лаки, краски, сухие строительные смеси, кровельные материалы, деревянные конструкции, камень и камнеобработка, оформление фасадов, маркизы, окна, двери, потолки, проектирование;

системы отопления, вентиляции и кондиционирования; энергосбережение и использование нетрадиционных экологически чистых источников энергии; электротехническое и осветительное оборудование; программное обеспечение предприятия строительной, энергетической, электротехнической отраслей промышленности; экология; системы очистки воды.

Выставка интересна руководителям министерств и ведомств; глав администраций; руководителям и специалистам предприятий всех форм собственности; руководителям строительных компаний, монтажным и проектным организациям, представителям гостиничного и курортного комплекса, предприятиям общественного питания, магазинам, объектам торговли, крупным предприятиям, заводам, частным компаниям и простым горожанам.

Несмотря на некую дестабилизацию бизнес структур в государстве, строительная отрасль продолжает играть роль важнейшего «локомотива» в развитии экономики Российской Федерации и особенно Республики Крым. Формирование современной городской среды и смежных отраслей промышленности – приоритетные задачи экономики. Но их реализация и модернизация возможны только при использовании современных технологий, материалов и учета новых стандартов.

Вопросы энергосбережения и повышения энергоэффективности предприятий в последние годы звучат повсеместно. А в связи со сложившейся ситуацией в Крыму по энергообеспечению Крыма, интерес проявляется как со стороны государства, так и со стороны собственников предприятий, заинтересованных в повышении эффективности своего производства.

Наши выставки как никогда сейчас очень актуальны в Республике Крым, они предоставляют прекрасную возможность ознакомить регион с новейшими энергосберегающими технологиями и материалами, уникальными разработками и решениями в области энергосбережения, альтернативными видами энергии, разнообразным спектром строительной продукции, уникальным разработками и архитектурными решениями.

Цели предстоящей выставки: