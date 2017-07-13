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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Компания "Россети" успешно разместила 5-летние биржевые облигации объемом 5 млрд рублей

Компания Россети успешно разместила 5-летние биржевые облигации объемом 5 млрд рублей

17 июля 2017, 15:24
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: РОССЕТИ, ЦЕННЫЕ БУМАГИ

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 Компания «Россети» 07 июля 2017 года закрыла книгу заявок по биржевым облигациям серии БО-001Р-01 номинальной стоимостью 5 млрд рублей со сроком до погашения 5 лет. По итогам сбора заявок ставка купона установлена на уровне 8,15% годовых.

«Ставка купона 8,15% годовых, полученная по итогам букбилдинга, по нашим данным является минимальной среди всех рублевых размещений корпоративных эмитентов c начала 2014 года.

Спред доходности выпуска к доходности ОФЗ является минимальным за всю историю российского рынка локальных облигаций и составляет 25 б.п. Таким образом, результат размещения облигаций мы оцениваем как отличный.

Размещение облигаций проводилось в рамках централизованного финансирования с целью привлечения ресурсов в группу компаний на более выгодных условиях относительно самостоятельных возможностей отдельных дочерних обществ. Эффект от операции составляет порядка 100 млн рублей экономии ежегодно

Необходимо также отметить слаженную и высокопрофессиональную работу наших организаторов – Газпромбанка и Альфа-Банка в процессе подготовки сделки» - прокомментировал итоги размещения заместитель генерального директора по финансам Егор Прохоров.

В настоящее время в обращении находятся 5 выпусков облигаций компании «Россети» общим объемом 31,0 млрд. рублей.

Компания: ПАО "Россети"
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