Компания "Россети" успешно разместила 5-летние биржевые облигации объемом 5 млрд рублей

Обзорная статья
17 июля 2017, 15:24
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: РОССЕТИ, ЦЕННЫЕ БУМАГИ
Компания «Россети» 07 июля 2017 года закрыла книгу заявок по биржевым облигациям серии БО-001Р-01 номинальной стоимостью 5 млрд рублей со сроком до погашения 5 лет. По итогам сбора заявок ставка купона установлена на уровне 8,15% годовых.
«Ставка купона 8,15% годовых, полученная по итогам букбилдинга, по нашим данным является минимальной среди всех рублевых размещений корпоративных эмитентов c начала 2014 года.
Спред доходности выпуска к доходности ОФЗ является минимальным за всю историю российского рынка локальных облигаций и составляет 25 б.п. Таким образом, результат размещения облигаций мы оцениваем как отличный.
Размещение облигаций проводилось в рамках централизованного финансирования с целью привлечения ресурсов в группу компаний на более выгодных условиях относительно самостоятельных возможностей отдельных дочерних обществ. Эффект от операции составляет порядка 100 млн рублей экономии ежегодно
Необходимо также отметить слаженную и высокопрофессиональную работу наших организаторов – Газпромбанка и Альфа-Банка в процессе подготовки сделки» - прокомментировал итоги размещения заместитель генерального директора по финансам Егор Прохоров.
В настоящее время в обращении находятся 5 выпусков облигаций компании «Россети» общим объемом 31,0 млрд. рублей.