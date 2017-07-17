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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Кубаньэнерго направит 1,5 миллиона рублей на ремонт подстанции в Адыгее

Кубаньэнерго направит 1,5 миллиона рублей на ремонт подстанции в Адыгее

17 июля 2017, 14:23
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО

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Филиал ПАО «Кубаньэнерго» (входит в группу «Россети») Адыгейские электрические сети начал комплексный ремонт высоковольтной подстанции «Кужорская» в Майкопском районе Адыгеи. Общая стоимость работ составит 1,57 млн рублей.

Подстанция «Кужорская» обеспечивает электроэнергией пять районных населенных пунктов: станицу Кужорская, хутора Октябрьский, 17 лет Октября, Кармир-Астх, Трехречный с общей численностью населения свыше трех тыс. человек и потребителей агропромышленного комплекса, в том числе животноводческие фермы, маслозавод, деревообрабатывающие цеха и другие объекты.

Энергетики выполнят техническое облуживание объекта и ремонт 167 единиц подстанционного оборудования, в том числе трансформаторов, выключателей и других элементов, а также сушку и очистку трансформаторного масла.

– Мы уже подготовили к пиковым нагрузкам районную подстанцию «Тульская», расчистили просеки двух высоковольтных линий 35 кВ «Даховская – Хамышки», «Хамышки – Гузерипль», от надежности работы которых зависит энергоснабжение туристической и рекреационной инфраструктуры живописных мест горной Адыгеи. Значительное внимание уделено ремонту распределительного оборудования населенных пунктов района: трансформаторных подстанций и линий электропередачи, – сообщил директор Адыгейских электрических сетей ПАО «Кубаньэнерго» Юрий Хомиченко.

Компания: ПАО "Кубаньэнерго"
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