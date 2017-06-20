Мастера Орелэнерго повысили квалификацию

Обзорная статья
17 июля 2017, 17:15
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ОРЕЛЭНЕРГО
В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго» прошел «День мастера». В нем приняли участие руководители предприятия, мастера бригад по эксплуатации электрических сетей и электрооборудования, а также мастера бригад по реализации дополнительных сервисов из всех районных подразделений Орелэнерго.
Мероприятие проходило на базе Ливенского РЭС. Для мастеров провели семинар о правилах выполнения работ по строительству, реконструкции и комплексному ремонту воздушных линий (ВЛ) 0,38 – 10 кВ. Энергетики повторили и отработали на тренировочном полигоне алгоритм организации работ с подъемными сооружениями и допуска бригад в электроустановках.
Особое внимание в ходе мероприятия было уделено техническому обслуживанию и ремонту воздушных линий с самонесущим изолированным проводом (СИП), а также предотвращению нарушений, допускаемых при его монтаже. Актуальность темы связана с тем, что данная технология все шире применяется в Орелэнерго. Полученные знания мастера сразу смогли применить на практике: они отработали технологию монтажа СИП и арматуры для его подвеса, а также особенности установки креплений на фасадах зданий.
«Дни мастера» проводятся в Орелэнерго ежеквартально на протяжении многих лет. «Такие мероприятия дают хорошую возможность обсудить с коллегами актуальные производственные вопросы, обменяться практическим опытом и наработками. Мастер бригады несет ответственность не только за качество проводимых работ, но и за безопасность действий всех членов своей бригады, поэтому ему необходимо регулярно актуализировать знания»,— отмечает первый заместитель директора – главный инженер филиала ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго» Игорь Колубанов.