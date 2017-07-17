На Нижне-Бурейской ГЭС приступили ко второму этапу заполнения водохранилища

МОЭСК присоединяет
17 июля 2017, 17:51
Рубрика: Энергетика
Метки: РУСГИДРО
На Нижне-Бурейской ГЭС началось заполнение водохранилища с промежуточной отметки 128,0 м до нормального подпорного уровня – 138,0 м, предусмотренного проектом.
Готовность ложа водохранилища к заполнению подтверждена актом межведомственной комиссии, созданной приказом министерства строительства и ЖКХ РФ: выполнены в установленном объеме саночистка, лесосводка, охранно-спасательные археологические работы, из зоны затопления вынесены несколько опор ВЛ-220 кВ и ВЛ-500 кВ. В установленном порядке согласованы и утверждены Временные правила использования водных ресурсов на р. Бурее.
Решение о начале заполнения ложа Нижне-Бурейского водохранилища принято Росводресурсами на основании результатов заседания Межведомственной рабочей группы по регулированию режимов работы Зейского, Бурейского и Нижне-Бурейского водохранилищ (МРГ) *.
В соответствии с указаниями Росводресурсов, установлены следующие режимы: Бурейская ГЭС будет работать со средним сбросным расходом 800±100 м3/сек до достижения отметки уровня 138,0 м Нижне-Бурейским водохранилищем. Нижне-Бурейская ГЭС в период наполнения до достижения проектной отметки 138,0 м будет пропускать в нижний бьеф в среднем 600 м3/сек.
В связи с предстоящими изменением гидрологического режима организовано взаимодействие по информированию и оперативному реагированию на внештатные ситуации с местными и региональными органами власти, МЧС Бурейского района и Амурской области, областной комиссией по ЧС, Управлением по охране животного мира и особо охраняемым природным территориям Амурской области.
*МРГ создана при территориальном органе Федерального агентства водных ресурсов – Амурском бассейновом водном управлении. Группа включает в себя всех заинтересованных водопользователей. Решения о назначении гидрологического режима водохранилищ принимаются с учетом баланса интересов всех сторон.
Нижне-Бурейская ГЭС – контррегулятор Бурейской ГЭС, вторая станция Бурейского гидроэнергетического комплекса. Проектная мощность станции – 320 МВт (4 гидроагрегата), среднегодовая выработка - 1650 млн кВт.ч. Помимо выработки электроэнергии, важной функцией Нижне-Бурейской ГЭС является выравнивание неравномерных в течение суток сбросов с Бурейской ГЭС. Строительство Нижне-Бурейской ГЭС ведется с 2010 года, сооружение станции является одним из приоритетных проектов Инвестиционной программы ПАО «РусГидро». Выход на проектную мощность запланирован на 2017 год.