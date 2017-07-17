На Уралэлектромеди экономический эффект от рацпредложений и изобретений превысил 14 млн рублей

wire Russia 2017
17 июля 2017, 14:57
Рубрика: Россия
Метки: УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ
В АО «Уралэлектромедь» (предприятие металлургического комплекса УГМК) подвели итоги рационализаторской деятельности за 2016 год и первое полугодие текущего года. Экономический эффект от внедрения рацпредложений и изобретений составил 14,1 млн руб.
По словам главного инженера Алексея Королёва, в техническое творчество вовлечено свыше 400 работников предприятия. Это не только инженеры, но и представители рабочих специальностей.
- За полтора года внедрено в производство 165 рацпредложений. Все они позволяют полнее и эффективнее использовать внутренние ресурсы и потенциал предприятия, так как направлены на снижение себестоимости продукции и увеличение производительности труда, - подчеркнул он.
Так, проект по применению термостойкого керамического композита для окраски анодных изложниц, предложенный авторским коллективом медеплавильного цеха и исследовательского центра, позволил сэкономить около 760 тыс. рублей.
Прибыль от технического решения специалистов филиала «Производства полиметаллов» (г. Кировград) по использованию соснового масла при переработке руды составила 1,6 млн рублей в год. Новый способ очистки растворов в химико-металлургическом цехе дал экономию в 1,2 млн рублей.
В прошлом году предприятие оформило четыре заявки на изобретения в Роспатент. Три из них связаны с совершенствованием технологии цинкования изделий, четвертая – с комплексной очисткой шахтных вод. В настоящее время АО «Уралэлектромедь» владеет 51 патентом РФ на изобретения.
Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»