Пермское revue программы "Re: Конструкция 2017"

wire Russia 2017
17 июля 2017, 14:49
Рубрика: Энергетика
Метки: Т ПЛЮС
Энергетики «Т Плюс» и Пермской сетевой компании в рамках программы «Re: Конструкция 2017» продолжают техническое перевооружение тепловых сетей в рамках подготовки к зиме. На этой неделе в Перми завершаются работы на улице Пушкина от улицы Г. Звезда до улицы Комсомольский проспект. Общая длина построенной новой сети – 188 метров. В сжатые сроки была осуществлена гидроизоляция канала теплотрассы и обратная засыпка. В выходные будет проходить укладка асфальта.
В субботу в ночь специалисты ООО «ПСК» приступают к проведению одного из ключевых мероприятий «Re: Конструкции 2017» по подготовке к зиме – техническому перевооружению тепломагистрали на ул. Н. Островского в г. Перми. На первом этапе реконструкции будет проведена перекладка теплосети на участке от ул. Луначарского до ул. Екатерининская. На объекте расставляются предупреждающие знаки, проведена предварительная фрезеровка асфальта. Проектом предусмотрена полная замена 380 метров тепломагистрали диаметром 600 мм. Срок службы сетей составит более 25 лет. В течение двух недель энергетикам предстоит провести земляные работы, возвести новый канал теплотрассы, провести укладку теплопроводов в современной ППУ-изоляции.
На втором этапе реконструкция пройдет на участке Екатерининская – Пермская (продлятся до 15 августа), на третьем этапе: Луначарского – Пушкина (1-21 августа). Здесь будут обновлены магистрали диаметром 600 мм длиной 284 и 277 метров соответственно. К слову, работы на участке Екатерининская – Пермская уже начались в рамках ремонтно-восстановительных мероприятий. Здесь на всем участке проведены земляные работы, демонтируется старая труба. Всего в ходе подготовки к зиме и повышения надежности теплоснабжения на улице Островского будет переложено в несколько этапов почти 2 км теплопроводов, по которым энергоресурс подается в 54 многоквартирных дома, где проживает 58 тыс. пермяков. Мы готовим город к зиме!