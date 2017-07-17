Почти 113 миллионов рублей вернули юристы АО "Каббалкэнерго" на счета Общества в первом полугодии 2017 года

wire Russia 2017
17 июля 2017, 17:23
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КАББАЛКЭНЕРГО
Руководствуясь своим правом требовать у злостных неплательщиков полного погашения задолженности через судебные инстанции, юристы АО «Каббалкэнерго» (входит в группу компаний «Россети») в первом полугодии 2017 г. передали в судебные инстанции 3 547 исковых заявлений о взыскании дебиторской задолженности с потребителей, нарушающих договорные обязательства, на общую сумму 268 млн рублей.
В отношении недобросовестных абонентов частного сектора было подано 3 342 иска на сумму 22,7 млн рублей. Сумма направленных в суды 205 исков в отношении юридических лиц составила 245,2 млн рублей.
В общей сложности за этот период в отношении потребителей, задолжавших гарантпоставщику республики, принято 3 367 судебных актов, 3 158 из которых касаются жителей частного сектора и 209 - юрлиц.
Результатом претензионно-исковой работы юридического отдела АО «Каббалкэнерго» стало фактическое поступление на счет Общества денежных средств в размере 112,9 млн рублей.
В настоящее время на стадии судебного разбирательства в судах различных инстанций находится еще 1 750 исковых заявлений на общую сумму 144,4 млн рублей, из которых на долю потребителей частного сектора приходится 12,5 млн рублей.
«Применяя установленные действующим законодательством санкции, энергетики обеспечивают бесперебойное и качественное электроснабжение добросовестных потребителей, поэтому АО «Каббалкэнерго» будет и в дальнейшем продолжать претензионно-исковую работу по взысканию задолженности с потребителей в полном объеме, руководствуясь своим правом требовать его уплаты через судебные инстанции при нарушении потребителем договорных обязательств», - отметили в энергетической компании.