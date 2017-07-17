Подведены итоги выездных проверок технического состояния объектов электроэнергетики, выполненных в мае 2017 года

В мае 2017 года осуществлены выездные проверки технического состояния оборудования, организации технического обслуживания и ремонтов четырех генерирующих объектов и пяти электросетевых предприятий. Цель мероприятий – оценка фактического технического состояния оборудования энергообъектов.



Выездные проверки выполняются комиссией Минэнерго России, результатом работы которой являются отчеты, содержащие сведения о фактическом техническом состоянии объектов с указанием выявленных отклонений от требований НТД.



В мае 2017 года в ходе проверок электростанций отмечено 622 отклонения от НТД.



Выявлены нарушения периодичности и процедуры продления срока службы оборудования, зданий и сооружений. Непроведение необходимых мероприятий в регламентированные сроки может повлечь за собой принятие ошибочных решений о возможности, условиях и сроках дальнейшей эксплуатации.



В отчетах о результатах выездных проверок указано на выполнение капитальных ремонтов основного оборудования в объемах ниже планируемых. Соответственно, фактически проведенный объем работ не обеспечивает полного восстановления технического состояния до нормативных значений. Кроме того, выявлены факты приемки оборудования из капитального ремонта в эксплуатацию без проведения оценок качества выполненных работ и оформления соответствующих актов.



В отчетах комиссий Минэнерго России о проверке пяти предприятий электросетевого комплекса в мае 2017 года зафиксировано 625 отклонений от требований НТД.



Как и на электростанциях, на объектах электросетевого комплекса были случаи выполнения капитальных ремонтов в объемах, ниже нормативных. Кроме того, в ходе плановых ремонтных работ устраняются не все неисправности и дефекты воздушных линий, выявленные, в том числе при техническом освидетельствовании.



Также зафиксированы нарушения требований отраслевых норм и правил к содержанию трасс ВЛ: зауженные просеки ВЛ, деревья, угрожающие падением на провода ВЛ, поросль высотой, превышающая допустимую (4 м).



По итогам выездных проверок энергокомпании разрабатывают и представляют Минэнерго России планы мероприятий по устранению выявленных нарушений отраслевых норм и правил. Министерство энергетики Российской Федерации осуществляет контроль их выполнения, в том числе в ходе повторных выездных проверок.



Выездные проверки технического состояния оборудования, организации технического обслуживания и выполнения ремонтов на объектах электроэнергетики осуществляются с привлечением специалистов АО «Техническая инспекция ЕЭС» в соответствии с годовым графиком, утверждаемым Минэнерго России. В 2017 году предусмотрены проверки 71 объекта.