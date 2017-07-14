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Пресс-релизы

"Ростелеком" в Ульяновской области осуществил первый проект по модернизации котельных в бюджетных учреждениях

Ростелеком в Ульяновской области осуществил первый проект по модернизации котельных в бюджетных учреждениях

17 июля 2017, 14:39
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: РОСТЕЛЕКОМ

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«Ростелеком» заключил энергосервисные контракты на модернизацию и автоматизацию систем отопления с семью образовательными учреждениями школьного и дошкольного образования Ульяновской области. Реализовать проект планируется до 30 сентября 2017 года. К этому времени будут введены в эксплуатацию модернизированные котельные в средних общеобразовательных школах в селах Уразгильдино, Новый Белый Яр, Поповка, Суходол, Старый Белый Яр Чердаклинского района, в Салмановском детском саду и Паникоключевском доме культуры Ульяновского района.

Эксплуатация обновленных систем позволит образовательным учреждениям ежегодно экономить в отопительный сезон порядка 80% бюджетных средств. Экономия будет достигнута за счет перевода котельных на газовое топливо, ранее заказчики использовали уголь или электричество. Для контроля за работой оборудования и оценки объема экономии будет внедрена система удаленного управления, мониторинга и диспетчеризации. Она позволит в режиме реального времени следить за расходом потребления энергетических ресурсов, снимать показания счетчиков, выявлять повреждения и предотвращать аварийные ситуации, дистанционно управлять оборудованием, повышая или понижая подачу газа, а также передавать данные по каналам связи «Ростелекома» через специализированную информационную систему ответственному персоналу и дежурным.

В ходе реализации проекта «Ростелеком» проведет работы по поставке, установке и гарантийному обслуживанию оборудования и диспетчеризации. Затраты инвестора, которым в данном случаи выступает «Ростелеком», возмещаются из экономии, получаемой после внедрения энергосберегающих технологий.

Валерий Шиперев, директор Ульяновского филиала ПАО «Ростелеком»: «Для «Ростелекома» контракт на модернизацию и автоматизацию работ котельных в бюджетных учреждениях – первый подобный проект в Ульяновской области. Контракт заключается на пять лет. Экономить заказчик начнет с началом отопительного сезона 2017-2018 гг. Помимо экономии бюджетных средств проект позволит снизить уровень загрязнения окружающей среды благодаря переводу котельных на более экологичный вид топлива»

Компания: ПАО "Ростелеком"

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