СНИИП начал поставку автоматизированной системы индивидуального дозиметрического контроля на Ленинградскую АЭС

Обзорная статья
17 июля 2017, 16:46
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: АТОМЭНЕРГОМАШ
АО «СНИИП» (входит в машиностроительный дивизион Росатома – Атомэнергомаш) выполнило поставку первой очереди оборудования из состава автоматизированной системы индивидуального дозиметрического контроля (АСИДК) для первого энергоблока Ленинградской АЭС-2. В состав отгрузки вошли электронные прямопоказывающие дозиметры, считыватели личных электронных пропусков, индивидуальные термолюминесцентные дозиметры, турникеты с установленным ПО, комплекты ЗИП, а также несколько автоматизированных рабочих мест по контролю доз внутреннего облучения персонала АЭС.
АСИДК обеспечивает индивидуальный дозиметрический контроль персонала и, в первую очередь, специалистов, занятых на радиационно-опасных работах и операциях. Система осуществляет измерение и сбор дозиметрической информации, контроль доз облучения персонала и сравнение их с контрольными уровнями для предотвращения нарушений норм радиационной безопасности. АСИДК отвечает за формирование «Базы данных» дозиметрической информации, предоставление отчетных данных и информирование персонала по накопленным дозам облучения.
Полная поставка оборудования запланирована на конец текущего года. Дополнительно для первого энергоблока ЛАЭС-2 осуществляется отгрузка автоматизированной системы радиационного контроля (АСРК) и системы контроля радиационной обстановки (АСКРО).