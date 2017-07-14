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Пресс-релизы

СНИИП начал поставку автоматизированной системы индивидуального дозиметрического контроля на Ленинградскую АЭС

СНИИП начал поставку автоматизированной системы индивидуального дозиметрического контроля на Ленинградскую АЭС

17 июля 2017, 16:46
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: АТОМЭНЕРГОМАШ

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АО «СНИИП» (входит в машиностроительный дивизион Росатома – Атомэнергомаш) выполнило поставку первой очереди оборудования из состава автоматизированной системы индивидуального дозиметрического контроля (АСИДК) для первого энергоблока Ленинградской АЭС-2. В состав отгрузки вошли электронные  прямопоказывающие  дозиметры, считыватели личных электронных пропусков, индивидуальные термолюминесцентные  дозиметры, турникеты с установленным ПО, комплекты ЗИП, а также несколько автоматизированных рабочих мест по контролю доз внутреннего облучения персонала АЭС.

АСИДК обеспечивает индивидуальный дозиметрический контроль персонала и, в первую очередь, специалистов, занятых на радиационно-опасных работах и операциях. Система осуществляет измерение и сбор дозиметрической информации, контроль  доз облучения персонала и сравнение их с контрольными уровнями для предотвращения нарушений норм радиационной безопасности. АСИДК отвечает за формирование «Базы данных»  дозиметрической информации, предоставление отчетных данных и информирование персонала по накопленным дозам облучения.

Полная поставка оборудования запланирована на конец текущего года. Дополнительно для первого энергоблока ЛАЭС-2 осуществляется отгрузка автоматизированной системы радиационного контроля (АСРК) и системы контроля радиационной обстановки (АСКРО).

Компания: АО "Атомэнергомаш"
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