С начала года в Смоленской области введено почти 1400 ограничений электроснабжения потребителей

Обзорная статья
17 июля 2017, 14:31
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: СМОЛЕНСКЭНЕРГО
За первое полугодие 2017 года филиал ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» по заявкам филиала «СмоленскАтомЭнергоСбыт» АО «АтомЭнергоСбыт» ввел ограничение электрической энергии 1386 должникам, имеющим значительную дебиторскую задолженность за потребленную электрическую энергию. Среди них 451 юридических лиц - предприятия ЖКХ, организации бюджетной сферы, производства различных форм собственности и другие, и 935 бытовых потребителей.
Ограничения электроснабжения потребителей филиал ПАО «МРСК Центра»-«Смоленскэнерго» вводит, посредством отключения линий коммутационными аппаратами, демонтажа проводов и вводов энергопринимающих устройств потребителей. Помимо оплаты задолженности для восстановления энергоснабжения неплательщики обязаны компенсировать затраты на отключение и повторное подключение своих энергоустановок к электрическим сетям ПАО «МРСК Центра». Сумма компенсации затрат за услуги по введению ограничения и восстановлению режима потребления электроснабжения потребителей за период с января по июнь 2017 г. составила 759 429 руб.
Кроме того филиалом ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» за первое полугодие 2017 года было инициировано 58 ограничений электрической энергии юридическим лицам, имеющим задолженность перед филиалом за услуги по передаче электрической энергии. В связи с погашением задолженности потребителями до планируемой даты введения ограничения, все инициированные ограничения режима потребления электрической энергии были отменены. Данная мера стимулирует потребителя к исполнению обязательств по оплате в соответствии с договором.
Такие меры воздействия предусмотрены законодательством РФ и являются эффективным способом повышения платежной дисциплины за услуги энергетиков. С причинами и порядком введения ограничения режима потребления электрической энергии можно подробнее ознакомиться на сайте ПАО «МРСК Центра»: https://www.mrsk-1.ru/customers/services/additional/faq/limitation/.
Смоленскэнерго напоминает, что действия неплательщиков ставят под угрозу надежность электроснабжения потребителей Смоленской области, поскольку средства, вырученные за оказание услуги по транспортировке электроэнергии, направляются Смоленскэнерго в первую очередь на финансирование основных мероприятий производственной деятельности. Долги потребителей и хроническая недоплата за текущее потребление во многих областях России остаются главной проблемой, препятствующей проведению ремонтной компании и качественной подготовки к прохождению осенне-зимнего сезона. Именно в связи с систематическим нарушением рядом потребителей договорных обязательств, энергокомпании вынуждены ужесточить меры по взысканию дебиторской задолженности. Смоленскэнерго намерено последовательно продолжать работу по взысканию дебиторской задолженности, используя для этого все предусмотренные действующим законодательством механизмы.