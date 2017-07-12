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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Студенческая практика – в боевых условиях

Студенческая практика – в боевых условиях

17 июля 2017, 17:42
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ХАКАСЭНЕРГО

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Штат филиала ПАО «МРСК Сибири» (дочерняя компания ПАО «Россети») - «Хакасэнерго» увеличился сразу на 22 новых сотрудника. В ряды энергетиков приняли студентов-практикантов, которые получили официальное трудоустройство в престижной компании сроком на два месяца. Старшекурсники из трех учебных заведений Хакасии смогут приобрести ценный опыт практического применения своих знаний и получить приятный бонус в виде заработной платы.

За 4 года действия проекта «Энергоотряд» практику в филиале «Хакасэнерго» прошли студенты Хакасского технического института – филиала Сибирского федерального универститета, Томского политехнического университета, Саяногорского политехнического техникума, Черногорского механико-технологического техникума и Минусинского сельскохозяйственного колледжа. В этом году список учебных заведений-партнеров, отправляющих своих учащихся на практику в энергокомпанию, пополнился Абаканским техникумом коммунального хозяйства и сервиса.

Энергоотряд зарекомендовал себя как ударная производственная единица, которая занимается реальной работой на предприятии. Студенты, после прохождения всех необходимых инструктажей по безопасности и правил охраны труда, трудятся на проверке приборов учета, снятии показаний у потребителей, помогают анализировать и вносить данные в программные комплексы «АИСКУЭ» и «Феникс», участвуют в рейдах по выявлению фактов энерговоровства и учатся восстанавливать трансформаторное оборудование в уникальном ремонтном цехе службы подстанций в г. Саяногорске.

Кроме того, студентам предстоит проявить свои творческие способности – в рамках проекта они могут принять участие в конкурсе «Россетей» на лучшую стенгазету, лучшее селфи или художественное фото энергообъектов, побороться за звание лучшего режиссера видеофильма о прохождении практики. А также, по традиции, будущие энергетики проводят занятия по электробезопасности в детских садах и оздоровительных лагерях.

«Трудовая практика в «Хакасэнерго» может стать стартовой площадкой для дальнейшего трудоустройства в любой филиал ПАО «МРСК Сибири» - как в Хакасии, так и в Красноярском крае, Кемеровской области и Тыве, - отмечает куратор проекта, ведущий специалист отдела управления персоналом филиала «Хакасэнерго» Марина Коцерева. – Ответственное отношение к работе, исполнительность и инициативность берутся нами на заметку. Ребята с серьёзным подходом к делу получают дополнительные баллы на конкурсе при приеме на работу».

Пример успешного трудоустройства после прохождения практики в энергоотряде имеют уже три выпускника ХТИ - Высоцкий Александр, Костин Евгений и Баинов Павел. Почти сразу после окончания вуза они приобрели статус сотрудников крупнейшей электросетевой компании региона - «МРСК Сибири».

Компания: ПАО "МРСК Сибири"

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