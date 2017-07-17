Уменьшить потери электроэнергии возможно – это доказали энергетики Карачаево-Черкесии

На заседании балансовой комиссии в филиале МРСК Северного Кавказа - «Карачаево-Черкесскэнерго» (входит в группу «Россети») подведены итоги выполнения программы снижения уровня потерь электроэнергии в сетях за июнь, второй квартал и первое полугодие. Открывая заседание, директор Владимир Халюзин отметил, что за отчетный период филиал сработал на «отлично», выполнив и перевыполнив плановые показатели по снижению уровня потерь электроэнергии в сетях.



В частности, по итогам шести месяцев уровень потерь электроэнергии в сетях составил 16,15%, что на 0,35% ниже плановых показателей и на 0,38% ниже фактических потерь аналогичного периода прошлого года. Общая реализация электроэнергии по всем категориям потребителей выросла на 5,02% до 510,7 млн кВт.ч. Также на 4,55% или на 26,5 млн кВт.ч выросло потребление электроэнергии.



Как отмечено на заседании, уровень фактических потерь в сетях на 0,14% снижен и во втором квартале. При плане 13,33% он составил 13,19%. Также на 1,08% перевыполнен план снижения уровня потерь за июнь, составив 11,86%.



Наилучших результатов добился коллектив Урупских РЭС во главе с начальником Владимиром Гайворонюком. Здесь по итогам работы за июнь уровень потерь электроэнергии уменьшен сразу на 6,39% – до 7,32%. Этого удалось добиться за счет планомерной работы всего коллектива РЭС с безучетным потреблением электроэнергии, выполнения плановых заданий по обходу и съему показаний с приборов учета, реализации ремонтной программы.



В числе лидеров также коллективы Зеленчукских, Хабезских РЭС и Зеленчукских электросетей, которые также добились заметных результатов по снижению потерь электроэнергии.



Директор филиала МРСК Северного Кавказа - «Карачаево-Черкесскэнерго» Владимир Халюзин поблагодарил коллективы всех РЭС, которые выполнили и перевыполнили плановые задания по снижению уровня потерь, отметив, что, несмотря на показатели, расслабляться не стоит, поскольку впереди самый сложный осенне-зимний период, когда из-за роста хищений электроэнергии может вырасти и уровень потерь электроэнергии в сетях.



Поэтому он призвал всех начальников РЭС активизировать работу по выявлению и пресечению несанкционированного потребления электроэнергии, в том числе проводить плановые и внеплановые рейды по выявлению фактов безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии, вести разъяснительную работу с населением о последствиях незаконного подключения к электросетям.