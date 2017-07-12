Успешно зарегистрированы декларации о соответствии на lan-кабели SUPRLAN

Уважаемые партнеры!

Сообщаем, что, несмотря на ужесточение правил получения деклараций соответствия на кабельную продукцию, компания СУПР успешно зарегистрировала в Министерстве связи новые декларации о соответствии требованиям правил применения кабелей связи с металлическими жилами. Это значит, что симметричные lan-кабели торговой марки SUPRLAN не оказывают дестабилизирующее воздействие на целостность, устойчивость функционирования и безопасность единой сети электросвязи Российской Федерации.

Ознакомиться с декларациями о соответствии на lan-кабели SUPRLAN и скачать их можно, перейдя по ссылкам:

Посмотреть сертификаты, отказные письма и протоколы измерений на всю продукцию можно в разделе "Документы".