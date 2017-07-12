Успешно зарегистрированы декларации о соответствии на lan-кабели SUPRLAN

МОЭСК присоединяет
17 июля 2017, 16:07
Рубрика: Новости компаний
Метки: СУПР, SUPRLAN
Уважаемые партнеры!
Сообщаем, что, несмотря на ужесточение правил получения деклараций соответствия на кабельную продукцию, компания СУПР успешно зарегистрировала в Министерстве связи новые декларации о соответствии требованиям правил применения кабелей связи с металлическими жилами. Это значит, что симметричные lan-кабели торговой марки SUPRLAN не оказывают дестабилизирующее воздействие на целостность, устойчивость функционирования и безопасность единой сети электросвязи Российской Федерации.
Ознакомиться с декларациями о соответствии на lan-кабели SUPRLAN и скачать их можно, перейдя по ссылкам:
Посмотреть сертификаты, отказные письма и протоколы измерений на всю продукцию можно в разделе "Документы".