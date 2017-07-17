В Тверьэнерго состоялся очередной День предпринимателя

Обзорная статья
17 июля 2017, 16:38
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ТВЕРЬЭНЕРГО
В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» состоялся «День предпринимателя». Участие в «круглом столе» приняли руководители предприятий малого бизнеса Тверской области. Основной целью мероприятия стало повышение информированности заявителей о действующей процедуре технологического присоединения (ТП) для категории заявителей с электроустановками мощностью 15-150 кВт.
Начальник управления взаимодействия с клиентами «Тверьэнерго» Инга Шестипалова, начальник отдела исполнения и контроля технологических присоединений Анна Павлова объяснили присутствующим особенности и основные этапы процедуры технологического присоединения, рассказали о том, что входит в данную услугу и о средней стоимости всего комплекса работ.
Заместитель директора филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» по развитию и реализации услуг Антон Балакин, который модерировал День предпринимателя, рассказал о принимаемых мерах по повышению доступности услуги ТП для потребителей. «В настоящее время специалисты филиала работают над улучшением сервиса. Внедряется электронная цифровая подпись для подписания договоров и актов для сокращения сроков получения договора ТП», — отметил он.
Напоминаем, что получить подробную информацию, касающуюся подключения к сетям «Тверьэнерго», и подать заявку на тех.присоединение можно, позвонив на бесплатную прямую линию энергетиков МРСК Центра 8-800-50-50-115.Заявки принимаются также в Центрах обслуживания потребителей филиала, расположенных по адресам: г. Тверь,
Краснофлотская набережная д.17; ул. Дачная, 73, каб. 201, и в пунктах по работе с потребителями, которые есть в каждом районе электрических сетей. Для подачи электронной заявки на сайте МРСК Центра нужно пройти по ссылке http://www.mrsk-1.ru/customers/customer-service/bid-tp/ и заполнить предлагаемую форму.