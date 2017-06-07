АО "Форум Нева" получило аккредитацию от ПАО "НК "Роснефть"

Обзорная статья
18 июля 2017, 16:34
Рубрика: Новости компаний
Метки: ФОРУМ ЭЛЕКТРО, РОСНЕФТЬ
Компания «Форум Нева», входящая в состав Группы Компаний «ФОРУМ ЭЛЕКТРО», обладает огромным опытом работы на рынке электротехнического оборудования и всегда стремится к высоким стандартам. Компания «Форум Нева» успешно прошла аккредитацию ПАО «НК «Роснефть», о чем сообщается в официальных письмах, и на протяжении 18 месяцев может участвовать в тендерах на выполнение проектных работ. Получение аккредитации в одной из крупнейших в мире нефтяной компании говорит об устойчивой репутации компании «Форум Нева» среди крупных заказчиков.
ПАО «НК «Роснефть» предъявляет высочайшие требования к оборудованию, поставляемому на её объекты, поэтому уделяет огромное внимание выбору поставщиков. Прохождение аккредитации означает, что поставляемая продукция компании отвечает стандартам качества, которые ждет заказчик от компаний, претендующих на участие в ее тендерах.
Напомним, что аккредитация — это процедура, в ходе которой оценивается финансово-экономическое состояние претендентов для определения их соответствия требованиям, предъявляемым заказчиком. В процессе аккредитации сотрудники компании «Форум Нева» подготовили объемный пакет документов о деятельности организации, выполняемых ею проектах и экономических показателях.
Наши специалисты проделали серьезную работу, чтобы в очередной раз подтвердить репутацию компании, как одного из ведущих в России поставщиков электротехнической продукции.