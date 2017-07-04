АО "ОЭК" приняло участие в VII Московском урбанистическом форуме

АО «Объединенная энергетическая компания» приняло участие в ежегодном Московском урбанистическом форуме, который прошел с 6 по 12 июля 2017 года в одном из павильонов ВДНХ. Темой седьмого форума стала «Эпоха агломераций. Новая карта мира».



Информация об АО «Объединенная энергетическая компания» была представлена на стенде Комплекса городского хозяйства (КГХ), который назывался «Система жизнеобеспечения города». На нем посетители и гости могли узнать о принципах работы системы жизнеобеспечения столицы, оценить ее масштаб и эффективность работы, познакомиться с реализуемыми в городе проектами, проследить связи между многочисленными элементами городской инфраструктуры.



Первый среди гостей стенд КГХ посетил Мэр Москвы Сергей Собянин и заместитель председателя Правительства России Дмитрий Козак. Они смогли познакомиться с тем, как работает большой, сложный, но эффективный и отлаженный механизм, который обеспечивает Москву самым необходимым, делает ее красивым, удобным, безопасным и современным городом, привлекает туристов и бизнесменов со всего мира, задет вектор развития столицы.



Московский урбанистический форум — международная конференция в области градостроительства, архитектуры, экономики и стратегического планирования городов. Форум зарекомендовал себя авторитетной международной площадкой для дискуссий среди признанных в мире урбанистов, сити-менеджеров и представителей бизнес-сообщества. С 2011 года Московский урбанистический форум под эгидой Правительства Москвы собирает ведущих экспертов, архитекторов, представителей властей, городских активистов и девелоперов для того, чтобы обсуждать цели и задачи современной урбанистики и экономики и формировать облик комфортного городского пространства.



АО «ОЭК» провело два мероприятия на стенде КГХ: круглый стол Совета молодежи, на котором был поднят вопрос профориентации и лекция по энергоэффективности в быту и на уровне города, вызвавшая живой интерес аудитории.



Кроме того, в этом году экспозиция КГХ вышла за пределы основной площадки Форума. В пяти популярных местах столицы – парке Горького, саду Эрмитаж, Сокольниках, парке Победы и ВДНХ – работали уличные кинозалы-лектории. Здесь москвичи могли посмотреть познавательные фильмы о работе системы жизнеобеспечения города и ее истории, а также принять участие в мастер-классах, лекциях и встречах с интересными людьми. На уличных площадках АО «ОЭК» организовало лекцию по энергосбережению и мастер-класс по реанимации.



АО «ОЭК» обладает большим опытом в реализации сложнейших задач по развитию электросетевого хозяйства одного из крупнейших мегаполисов Европы - Москвы, таких как строительство новых питающих центров и разветвленной электрической сети, внедрение нового для города класса напряжения 20 кВ, эксплуатация наружного освещения, архитектурно-художественной подсветки.