Андрей Черезов проинспектировал ход строительства Севастопольской и Симферопольской ПГУ-ТЭС

Заместитель Министра энергетики Российской Федерации, заместитель руководителя Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба) Андрей Черезов, посетил строительные площадки Севастопольской и Симферопольской ПГУ-ТЭС, строящихся в рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года».



В мероприятии приняли участие представители Минэнерго России, Ростехнадзора, органов исполнительной власти Республики Крым и г. Севастополя, ООО «ВО «Технопромэкспорт», АО «СО ЕЭС», АО «Техническая инспекция ЕЭС», ГУП РК «Крымэнерго», ГУП РК «Черноморнефтегаз» и других заинтересованных организаций.



В ходе своего визита Андрей Черезов проинспектировала ход строительства зданий главных корпусов и осмотрел другие строящиеся объекты Севастопольской и Симферопольской ПГУ-ТЭС.



В настоящее время на площадках Севастопольской и Симферопольской ПГУ-ТЭС для проведения строительных работ суммарно задействовано порядка 1900 человек и около 120 единиц техники.



На объектах полностью завершены работы по монтажу фундаментов, идет активная работа по монтажу каркасов зданий, стеновых ограждающих конструкций и кровли, выполняется внутренняя отделка помещений, а также начата работа по монтажу оборудования.



Пуск в работу объектов генерации Севастопольской и Симферопольской ПГУ-ТЭС позволит обеспечить необходимый уровень надежности, а также покрыть перспективный рост потребностей Крымского полуострова:



- ввод в эксплуатацию объектов I очереди обеспечит Крымскую энергосистему мощностью 470 МВт;



- ввод в эксплуатацию объектов II очереди обеспечит Крымскую энергосистему мощностью 940 МВт.



На сегодняшний день централизованное электроснабжение потребителей региона при суммарном потреблении порядка 1 280 МВт обеспечивается за счет собственной генерации (порядка 195 МВт), генерации мобильных ГТЭС (285 МВт) и перетока мощности со стороны ОЭС Юга по энергомосту (до 800 МВт).



При превышении потреблении мощности более 1 432 МВт (максимально зафиксированное потребление), предусмотрен перевод потребителей на децентрализованное энергоснабжение в объеме 80 МВт от дизель-генераторных установок. Дополнительно генерацию обеспечивают солнечная и ветровая генерации объемом 270 МВт, а также мобильные ГТЭС - 285 МВт, которые в дальнейшем будут выводиться из работы.



Суммарный объем располагаемой мощности в Крымской энергосистеме после запуска объектов энергомоста, Севастопольской и Симферопольской ПГУ-ТЭС составит 1970 МВт (собственная генерация 1120 МВт, переток 850 МВт).



По итогам визита на объекты заместитель Министра провел на площадке строительства Симферопольской ПГУ-ТЭС совещание по вопросам реализации мероприятий по строительству объектов генерации и состояния готовности объектов схемы выдачи мощности и магистрального газопровода Керчь-Симферополь-Севастополь с отводами к Симферопольской ПГУ-ТЭС и Севастопольской ПГУ-ТЭС, на котором были заслушаны доклады ответственных исполнителей и подрядных организаций о ходе строительства указанных объектов, рассмотрено исполнение графиков производства работ.



Подводя итоги совещания, Андрей Черезов отметил необходимость завершения работ по строительству на территории Крымского полуострова объектов базовой генерации в I квартале 2018 года, отдельно отметив важность своевременного завершения мероприятий по строительству объектов внешней инфраструктуры снабжения станций, а также обратил внимание подрядных организаций на необходимость наращивания темпов строительства объектов и усиления контроля за ходом строительства.



Также Андрей Черезов провел рабочую встречу с главой республики Сергеем Аксеновым, на которой обсудил вопросы перспективного развития электроэнергетического комплекса региона.