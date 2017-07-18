Действие чрезвычайных мер в энергетике Украины отменено с середины июля

Обзорная статья
18 июля 2017, 16:09
Рубрика: В мире
Метки: ЭНЕРГЕТИКА
Действие чрезвычайных мер в энергетике на Украине прекращено с середины июля, к нему могут вернуться в октябре, если будут сорваны сроки поставок угля, заявил исполняющий обязанности директора украинской национальной энергетической компании "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук.
"Чрезвычайные меры в энергетике закончились. С 16 июля закончился тот месячный период (действия чрезвычайных мер - ред.), который начался раньше", - сказал Ковальчук журналистам во вторник, передает ПРАЙМ.
Он добавил, что, по объективным причинам, на данный момент энергосистема Украины не нуждается в режиме чрезвычайных мер в энергетике.
"Если будут сорваны графики поставок угля, возможно, этот вопрос станет актуальным на уровне октября месяца. Но пока об этом говорить рано, мы смотрим в будущее с оптимизмом", - сказал Ковальчук.