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Отраслевые новости: В мире

Действие чрезвычайных мер в энергетике Украины отменено с середины июля

Действие чрезвычайных мер в энергетике Украины отменено с середины июля

18 июля 2017, 16:09
Рубрика: В мире
Метки: ЭНЕРГЕТИКА

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Действие чрезвычайных мер в энергетике на Украине прекращено с середины июля, к нему могут вернуться в октябре, если будут сорваны сроки поставок угля, заявил исполняющий обязанности директора украинской национальной энергетической компании "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук.

"Чрезвычайные меры в энергетике закончились. С 16 июля закончился тот месячный период (действия чрезвычайных мер - ред.), который начался раньше", - сказал Ковальчук журналистам во вторник, передает ПРАЙМ.

Он добавил, что, по объективным причинам, на данный момент энергосистема Украины не нуждается в режиме чрезвычайных мер в энергетике.

"Если будут сорваны графики поставок угля, возможно, этот вопрос станет актуальным на уровне октября месяца. Но пока об этом говорить рано, мы смотрим в будущее с оптимизмом", - сказал Ковальчук.

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