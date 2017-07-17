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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Энергетики предложили комплексную помощь в решении проблем СНТ "Мичуринец"

Энергетики предложили комплексную помощь в решении проблем СНТ Мичуринец

18 июля 2017, 17:36
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МРСК ЮГА

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Для урегулирования проблемы с расчетами за электроэнергию, с которой столкнулись жители волгоградского садоводческого товарищества "Мичуринец", руководство филиала МРСК Юга во главе с заместителем директора Павлом Бабешко инициировали встречу.

Напомним, из-за несоблюдения срока поверки электросчетчика СНТ компания «Волгоградэнергосбыт» наложила штрафные санкции на «Мичуринец». Итоговая сумма получилась внушительная, что возмутило садоводов.

К сожалению, они оказались заложниками непрофессиональных действий руководства товарищества. По закону ответственность за надлежащую работу приборов учета и их своевременную поверку несет собственник. В данном случае это руководители СНТ «Мичуринец». Которые, кстати сказать, на согласованной заранее встрече так и не появились. Их отсутствие не помешало содержательному разговору садоводов с энергетиками. Обращаясь к собравшимся, Павел Бабешко сказал: «МРСК Юга – была и остается социально-ориентированной компанией. Мы понимаем серьезность положения, поэтому сегодня и приехали к вам, чтобы помочь разобраться, найти выход из этой ситуации».

Энергетики объяснили садоводам, что МРСК Юга не выставляет штрафов за неучтенное потребление электроэнергии. В соответствии с российским законодательством это зона ответственности гарантирующего поставщика электроэнергии.

Эмоциональное начало встречи постепенно перешло в конструктивное русло, специалисты подробно ответили на все вопросы мичуринцев, помогли разобраться в том, какие ошибки их руководителей стали причиной серьезных финансовых проблем. Во избежание повторения подобного Павел Бабешко предложил садоводам заключить договор на обслуживание электросетевого хозяйства СНТ «Мичуринец» напрямую с сетевой компанией. Тогда специалисты возьмут на себя все технические вопросы электроснабжения садоводческих товариществ, в том числе и регулярные поверки приборов учета. Для решения существующих финансовых вопросов Павел Бабешко выразил готовность оказать помощь в переговорах с «Волгоградэнергосбытом», предложив различные формы погашения долга или его реструктуризации.

По словам садоводов, встречей с представителями «Волгоградэнерго» они остались довольны. Общение с профессионалами помогло им понять ситуацию и определить пути совместного решения проблемы.

Компания: ПАО "МРСК Юга"

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