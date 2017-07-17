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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Энергетики со всей страны встретились на Международном молодежном форуме "Бирюса"

Энергетики со всей страны встретились на Международном молодежном форуме Бирюса

18 июля 2017, 17:10
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МРСК СИБИРИ

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18 июля на форуме «Территория инициативной молодежи «Бирюса»» начала работу смена федерального значения «Энергия», посвященная развитию кадрового потенциала энергетического комплекса России и обсуждению передовых практик в сфере энергосбережения и экологии.

В течение недели молодые специалисты, ученые, магистранты, аспиранты из России и зарубежья, чья сфера научных и творческих интересов связана с развитием энергетических проектов, будут разработать новые подходы к решению вопросов, касающихся развития энергетической инфраструктуры региона и России. Общее количество участников – 800 человек, в состав объединённой команды Группы компаний «Россети» для участия в Международном молодежном форуме включено 35 энергетиков из 14 дочерних и зависимых обществ компании.

– Каждый шаг или принятое решение влияет на нашу жизнь. И чтобы оказаться там, где желаешь, нужно видеть себя в картине будущего. Я уверен, что на форуме я получу много новых знаний, – рассказал куратор команды, главный эксперт департамента технологического развития и инноваций ПАО «Россети» Олег Емельянов.

– Для меня участие в форуме – это отличная возможность встретить таких же инициативных и готовых к изменениям молодых специалистов. Передача опыта и знаний очень ценна в энергетике, ведь от наших общих усилий зависит качество жизни наших родных городов, - делится впечатлениями участница смены от МРСК Сибири Татьяна Бирюля.

В качестве почетных гостей на отрытии смены "Энергия" присутствовали полномочный представитель Президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, губернатор Красноярского края Виктор Толоконский, генеральный директор ПАО "МРСК Сибири" Виталий Иванов и другие руководители предприятий энергетического комплекса, работающих в регионе.

Главная тема смены «Энергия» на «Бирюсе» – вопросы энергосбережения и повышения энергетической эффективности экономики Сибири. За время смены энергетики узнают больше о корпоративном волонтерстве, альтернативных источниках энергии, мотиваторах для повышения энергоэффективности компании. Кроме участия в панельных дискуссиях и диалогах с учеными и представителями крупных компаний, участникам предложат самим придумать и защитить собственный проект.

Компания: ПАО "МРСК Сибири"

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