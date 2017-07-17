Энергетики со всей страны встретились на Международном молодежном форуме "Бирюса"

18 июля на форуме «Территория инициативной молодежи «Бирюса»» начала работу смена федерального значения «Энергия», посвященная развитию кадрового потенциала энергетического комплекса России и обсуждению передовых практик в сфере энергосбережения и экологии.



В течение недели молодые специалисты, ученые, магистранты, аспиранты из России и зарубежья, чья сфера научных и творческих интересов связана с развитием энергетических проектов, будут разработать новые подходы к решению вопросов, касающихся развития энергетической инфраструктуры региона и России. Общее количество участников – 800 человек, в состав объединённой команды Группы компаний «Россети» для участия в Международном молодежном форуме включено 35 энергетиков из 14 дочерних и зависимых обществ компании.



– Каждый шаг или принятое решение влияет на нашу жизнь. И чтобы оказаться там, где желаешь, нужно видеть себя в картине будущего. Я уверен, что на форуме я получу много новых знаний, – рассказал куратор команды, главный эксперт департамента технологического развития и инноваций ПАО «Россети» Олег Емельянов.



– Для меня участие в форуме – это отличная возможность встретить таких же инициативных и готовых к изменениям молодых специалистов. Передача опыта и знаний очень ценна в энергетике, ведь от наших общих усилий зависит качество жизни наших родных городов, - делится впечатлениями участница смены от МРСК Сибири Татьяна Бирюля.



В качестве почетных гостей на отрытии смены "Энергия" присутствовали полномочный представитель Президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, губернатор Красноярского края Виктор Толоконский, генеральный директор ПАО "МРСК Сибири" Виталий Иванов и другие руководители предприятий энергетического комплекса, работающих в регионе.



Главная тема смены «Энергия» на «Бирюсе» – вопросы энергосбережения и повышения энергетической эффективности экономики Сибири. За время смены энергетики узнают больше о корпоративном волонтерстве, альтернативных источниках энергии, мотиваторах для повышения энергоэффективности компании. Кроме участия в панельных дискуссиях и диалогах с учеными и представителями крупных компаний, участникам предложат самим придумать и защитить собственный проект.