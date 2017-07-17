Интернет станет доступным для жителей отдаленных районов Пермского края

Временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Максим Решетников и президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский в рамках рабочей встречи в Москве обсудили вопросы развития услуг связи в регионе. Среди приоритетных тем – реализация проекта «Устранение цифрового неравенства» в регионе, подключение к сети интернет объектов социальной сферы, развитие сотовой связи в Прикамье.



В ходе встречи стороны договорились о совместной реализации федеральных проектов по повышению доступности услуг связи. В частности, в рамках программы по устранению цифрового неравенства будет подключено к сети интернет 305 населенных пунктов Пермского края численностью от 250 до 500 человек. «Большая стройка» уже началась. На данный момент работы выполнены на 30 процентов, и более 15 тысяч селян получили высокоскоростной доступ в интернет.



Проект устранения цифрового неравенства, который реализует «Ростелеком», играет большую роль в становлении цифровой экономики Пермского края. С приходом интернета гражданам открывается возможность дистанционного образования, а также получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде. Реализация проекта даст толчок дальнейшему развитию телеком-инфраструктуры в этих населенных пунктах – это и обеспечение интернетом школ, библиотек, медицинских учреждений, подключение банкоматов и терминалов, «развертывание» сети мобильных операторов. Таким образом, все современные цифровые технологии будут доступны и жителям сел.



На данный момент интернет со скоростью 10 Мбит/с доступен жителям небольших деревень и сел из 18 муниципальных районов Прикамья (Александровский, Бардымский, Верещагинский, Горнозаводский, Добрянский, Еловский, Ильинский, Карагайский, Кишертский, Октябрьский, Осинский, Оханский, Пермский, Соликамский, Усольский, Частинский, Чердынский и Юсьвинский районы).



Максим Решетников, временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края: «Проект по устранению цифрового неравенства направлен на обеспечение доступности услуг связи для людей, живущих на селе, и, прежде всего, в отдаленных труднодоступных районах. Это еще один шаг на пути к тому, чтобы обеспечить равные возможности и комфортную среду для жителей нашего региона».



Повышая доступность услуг связи, «Ростелеком» улучшает качество жизни в Пермском крае. Сегодня в регионе реализуются такие проекты, как система платных парковок в краевой столице, единый телефон спасения «112», электронные школьные библиотеки, видеонаблюдение за пожарами в лесах Прикамья, сопровождение и развитие региональной инфраструктуры «Электронного правительства».