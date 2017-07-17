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Отраслевые новости: Энергетика

На Загорской ГАЭС прошли комплексные учения по ЧС

На Загорской ГАЭС прошли комплексные учения по ЧС

18 июля 2017, 17:55
Рубрика: Энергетика
Метки: РУСГИДРО

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На Загорской ГАЭС (филиал ПАО «РусГидро») состоялось комплексное учение по гражданской обороне. Участниками стали руководство и персонал гидроаккумулирующей электростанции, Главного управления МЧС России по Московской области, представители исполнительной власти Сергиево-Посадского района, а также органов местного самоуправления.

Участники отрабатывали навыки ликвидации последствий ЧС на примере трех ситуаций: авария на гидротехнических сооружениях ГАЭС, угроза распространения химических опасных веществ из-за технологического инцидента на соседнем химически опасном производственном объекте, взаимодействие с профессиональными аварийно-спасательными формированиями при проведении поисково-спасательных работ (спасение человека) на территории филиала.

«Комплексные учения и тренировки ГОЧС проводятся на Загорской ГАЭС на регулярной основе и оказывают позитивное влияние на формирование у персонала станции готовности к выполнению поставленных задач в условиях ЧС. Все участники в очередной раз показали высокий уровень профессионализма и мастерства», - считает главный инженер филиала ПАО «РусГидро» - «Загорская ГАЭС», председатель Комиссии по ЧС - Владимир Крымов.

Комплексное учение - высшая и наиболее эффективная форма подготовки предприятия и персонала к действиям в чрезвычайных ситуациях и позволяют проверить реальную готовность участников к их ликвидации. Данные мероприятия направлены на поиск лучших технических решений и отработку взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти, их региональных подразделений, совершенствование системы безопасности объектов компании «РусГидро».

Компания: ПАО "РусГидро"
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