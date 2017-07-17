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Отраслевые новости: Россия

Опыт фонда "Надежная Смена" представлен на Международной промышленной выставке Иннопром

Опыт фонда Надежная Смена представлен на Международной промышленной выставке Иннопром

18 июля 2017, 17:18
Рубрика: Россия
Метки: ИННОПРОМ-2017, НАДЕЖНАЯ СМЕНА

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Директор фонда «Надежная смена» Артем Королев выступил модератором пленарной сессии «Подготовка инженерно-технических кадров. Потребности, вызовы, образовательные решения» и провел встречу с будущими энергетиками в рамках проекта «ПРОФИ. Образовательные решения для промышленности» Международной промышленной выставки Иннопром − 2017 в Екатеринбурге.

Тема пленарной сессии «Подготовка инженерно-технических кадров. Потребности, вызовы, образовательные решения» собрала около 20 спикеров и более 100 участников − профильных руководителей федеральных министерств, руководителей ведущих российских технических вузов, HR-подразделений промышленных холдингов, ведущих отраслевых объединений работодателей.

Артем Королев выступил модератором пленарной сессии, а также представил опыт работы с молодежью, накопленный фондом «Надежная смена» за десять лет. «Тема подготовки нового поколения инженеров закономерно находится сегодня в центре внимания государства, вузов, работодателей, научного сообщества. Проект «ПРОФИ. Образовательные решения для промышленности», который реализуется в рамках Международной промышленной выставки Иннопром, позволяет объединить заинтересованные стороны, обменяться опытом и выдвинуть новые идеи и пути их решения», − подчеркнул Артем Королёв.

В ходе работы на Международной промышленной выставке Иннопром Артем Королев провел встречу с учащимися Екатеринбургского энергетического техникума и рассказал им о возможностях участия в молодежных образовательных проектах Фонда.

В работе проекта «ПРОФИ. Образовательные решения для промышленности» также приняла участие директор по управлению персоналом АО «Системный оператор Единой энергетической системы» Светлана Чеклецова, которая рассказала о работе с молодежью в АО «СО ЕЭС» и о партнерстве компании с фондом «Надежная смена» в течение десяти лет.

Опыт работы фонда «Надежная смена» с молодежью уже знаком многим участникам Международной промышленной выставки Иннопром – 2017: впервые Фонд был представлен на выставке в 2013 году.

Компания: БФ "Надежная Смена"

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