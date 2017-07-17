Опыт фонда "Надежная Смена" представлен на Международной промышленной выставке Иннопром

Обзорная статья
18 июля 2017, 17:18
Рубрика: Россия
Метки: ИННОПРОМ-2017, НАДЕЖНАЯ СМЕНА
Директор фонда «Надежная смена» Артем Королев выступил модератором пленарной сессии «Подготовка инженерно-технических кадров. Потребности, вызовы, образовательные решения» и провел встречу с будущими энергетиками в рамках проекта «ПРОФИ. Образовательные решения для промышленности» Международной промышленной выставки Иннопром − 2017 в Екатеринбурге.
Тема пленарной сессии «Подготовка инженерно-технических кадров. Потребности, вызовы, образовательные решения» собрала около 20 спикеров и более 100 участников − профильных руководителей федеральных министерств, руководителей ведущих российских технических вузов, HR-подразделений промышленных холдингов, ведущих отраслевых объединений работодателей.
Артем Королев выступил модератором пленарной сессии, а также представил опыт работы с молодежью, накопленный фондом «Надежная смена» за десять лет. «Тема подготовки нового поколения инженеров закономерно находится сегодня в центре внимания государства, вузов, работодателей, научного сообщества. Проект «ПРОФИ. Образовательные решения для промышленности», который реализуется в рамках Международной промышленной выставки Иннопром, позволяет объединить заинтересованные стороны, обменяться опытом и выдвинуть новые идеи и пути их решения», − подчеркнул Артем Королёв.
В ходе работы на Международной промышленной выставке Иннопром Артем Королев провел встречу с учащимися Екатеринбургского энергетического техникума и рассказал им о возможностях участия в молодежных образовательных проектах Фонда.
В работе проекта «ПРОФИ. Образовательные решения для промышленности» также приняла участие директор по управлению персоналом АО «Системный оператор Единой энергетической системы» Светлана Чеклецова, которая рассказала о работе с молодежью в АО «СО ЕЭС» и о партнерстве компании с фондом «Надежная смена» в течение десяти лет.
Опыт работы фонда «Надежная смена» с молодежью уже знаком многим участникам Международной промышленной выставки Иннопром – 2017: впервые Фонд был представлен на выставке в 2013 году.
12.07.2017 г. ИННОПРОМ-2017: итоги второго дня
12.07.2017 г. Локальный продукт со знаком качества Hilti