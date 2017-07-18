В Самарском государственном техническом университете состоялся выпуск магистров, обучавшихся по программе Системного оператора

wire Russia 2017
18 июля 2017, 14:34
Рубрика: Энергетика
Метки: СО ЕЭС
Магистранты Самарского государственного технического университета (СамГТУ) завершили обучение по двухгодичной программе подготовки специалистов для АО «Системный оператор Единой энергетической системы» по направлению «Электроэнергетика и электротехника» на базе кафедр «Автоматизированные электроэнергетические системы» и «Электрические станции» Электротехнического факультета.
Дипломы магистров о профессиональной переподготовке получили восемь выпускников специализированных программ. Четверо молодых специалистов, отобранных на конкурсной основе, трудоустроены в филиалы Системного оператора, четверо нашли работу в других энергокомпаниях.
В Системном операторе работа с молодежью является одним из приоритетных направлений в сфере управления человеческими ресурсами. Подготовка кадрового резерва из числа интеллектуальных, мотивированных на успешную и интересную работу студентов предусматривает комплекс мероприятий, начиная с выявления перспективных первокурсников и заканчивая трудоустройством в АО «СО ЕЭС» выпускников после прохождения целевой специализированной подготовки.
В процессе специализированной подготовки студенты зачисляются стажерами в кадровый резерв Системного оператора, проходят преддипломную практику на базе филиалов компании – региональных диспетчерских управлений, выполняют выпускные квалификационные работы по тематике, предусматривающей решение актуальных задач для различных диспетчерских центров АО «СО ЕЭС». Для наибольшей эффективности программы к учебному процессу привлекаются работники Системного оператора, которые проводят лекционные и практические занятия, выступают руководителями производственной практики и наставниками специалистов-стажеров.
Подготовка студентов СамГТУ по специализированным программам проводится с 2011 года в соответствии с соглашением между вузом и Системным оператором. Соглашение подписано в рамках Концепции взаимодействия АО «СО ЕЭС» с вузами, направленной на подготовку кадрового резерва для филиалов компании. Концепция предусматривает взаимодействие с ведущими российскими техническими вузами с целью помочь талантливым и перспективным студентам, желающим работать в сфере оперативно-диспетчерского управления, глубже узнать будущую профессию еще на этапе обучения.
С 2011 по 2017 годы обучение по специализированным программам АО «СО ЕЭС» в СамГТУ прошли 24 студента, большинство из них сегодня работает в диспетчерских центрах Системного оператора операционной зоны ОДУ Средней Волги.