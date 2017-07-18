В Волгограде презентовали первый электробус

Обзорная статья
18 июля 2017, 15:46
Рубрика: Россия
Метки: ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ
Жители Волгограда одними из первых в стране познакомились с пассажирским автобусом с электроприводом. Официальная презентация элетробуса Volgabus состоится в сентябре на Международной выставке коммерческого автотранспорта в Москве.
Как сообщает пресс-служба главы региона, электробус Volgabus обладает высокой производительностью и экологичностью. Он оснащен литий-полимерными аккумуляторами, работающими более десяти лет. Автобус заряжается от стандартной электросети с источником тока 380 Вольт. У машины низкий пол, что даст возможность людям с ограниченными возможностями пользоваться им, а салон для удобства пассажиров оснащен мощным кондиционером.
Немаловажно, что основная часть комплектующих волжского электробуса имеет отечественное производство, а мощность электробуса достигает 115 кВт, также транспорт оснащен автоматической коробкой передач. Эксперты отметили, что детище машиностроителей из города Волжский имеет весьма неплохую динамику, также у нее фиксируется относительно плавный разгон либо торможение.
На одном заряде аккумуляторной батареи электробус может проехать до 250 километров. И хотя этот транспорт стоит недешево - около 20 миллионов рублей, выгадать можно в другом: его обслуживание обходится гораздо дешевле обычного автобуса.
Источник: Российская газета.